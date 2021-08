Se billedserie Bamsen får også plaster eller en forbinding på og det kan være med til at gøre barnet mere trygt. Foto: Trygfonden

- I sidste ende forelsker de sig næsten altid i bamsen

Vestegnen - 26. august 2021

Hvert år bliver 60.0001 danske børn og unge indlagt på landets hospitaler og specialklinikker. En oplevelse, der kan være både skræmmende og ubehagelig. For at hjælpe syge børn gennem svære operationer og hospitalsforløb, kører TrygFonden netop nu ud med 26.000 krammebamser til børneafdelinger over hele landet. Og i dag modtager Hvidovre Hospital knap 1.000 bamser.

På Hvidovre Hospital bruger sundhedspersonalet bamserne til at berolige børnene, når de undersøges og behandles - blandt andet ved scanninger og bedøvelser. Og når behandlingsforløbet skal forklares, bliver bamsen en del af fortællingen, så de komplicerede ting bliver nemmere at forstå, Det fortæller Katrine Flenstrøm, der er klinisk udviklingssygeplejerske på ortopædkirurgisk ambulatorium på Hvidovre Hospital.

- Et barns første møde med sundhedsvæsenet er ofte utrygt. Det er jo en helt ny og ukendt verden for dem. Derfor handler meget af vores hverdag om at gøre oplevelsen så tryg som mulig, og hér er krammebamserne et vigtigt værktøj. Vi bruger dem til at starte dialogen med barnet, så vi hurtigt kan etablere en tillidsfuld relation. Samtidig kan vi bruge bamsen til at forklare barnet, hvad der skal ske. Det kan for eksempel være, at bamsen får lagt en forbinding, hvis barnet skal have armen i gips. På den måde bliver det hele mindre farligt, fortæller hun.

Mindre gråd og medicin Siden 2007, hvor TrygFonden uddelte de første krammebamser, har man løbende indsamlet erfaringer og viden om brugen af bamser i børnenes behandlingsforløb. Erfaringerne viser blandt andet, at børnene ofte græder mindre, når de eksempelvis bliver stukket med en nål. I nogle tilfælde oplever sundhedspersonalet ligefrem, at behovet for beroligende medicin bliver mindre, når barnet har en krammebamse i armene. Krammebamsen har dog størst effekt, hvis den er med hele vejen:

- Krammebamserne gør en kæmpe forskel - især når barnet får bamsen i armene fra første møde med sundhedspersonalet og bliver der, indtil behandlingen afsluttes. På den måde bliver bamsen en god og fortrolig ven, som barnet kan finde trøst og tryghed hos gennem hele forløbet. Ofte ser vi, at bamsen bliver en trofast følgesvend - også på den videre færd udenfor rammerne af hospitalet, når barnets hverdag vender tilbage, fortæller Galina K. W. Plesner, der er projektchef og ansvarlig for krammebamserne hos TrygFonden.

En uundværlig ven Dén pointe, bekræfter Katrine Flenstrøm, der har selv har oplevet effekten gennem sit arbejde med krammebamserne over flere år. Faktisk var det hende selv, der introducerede krammebamseordningen på ambulatoriet, efter hun blev overflyttet fra en anden afdeling, hvor de brugte bamserne.

- Jeg havde allerede oplevet, hvor stor forskel krammebamsen kan gøre for børnene. Derfor var jeg ikke i tvivl om, at de også ville gøre underværker i hverdagen på ambulatoriet. For børnene bliver krammebamsen en uundværlig ven, som de kan holde i hånden, når de er nervøse. Og det bliver det tit, fortæller Katrine Flenstrøm og uddyber:

- Ofte handler det ikke om, at noget gør ondt. Børnene er bange for uvisheden. Det kan være fordi, de ikke kender sundhedsvæsenet, men også fordi, de forventer, at noget vil gøre ondt. Når et barn for eksempel skal have fjernet gipsen, bliver de bange for, at armen kommer til at gøre ondt igen, ligesom den gjorde, før gipsen blev sat på. I de situationer er bamsen et virkelig godt redskab til at bryde med de forventninger, barnet har. I sidste ende forelsker de sig næsten altid i bamsen og vil have den med hjem. Og det får de selvfølgelig lov til, fortæller hun.

Bæredygtig bamse Siden 2007 har Trygfonden uddelt mere end 800.000 krammebamser - alle med den samme bløde pels, søde snude og mørke øjne. Men i år bliver det lidt anderledes. TrygFonden har nemlig arbejdet på at udvikle en ny udgave af den originale krammebamse, og mens metoden forbliver den samme, har bamsen fået et bæredygtigt løft.

De steder, der modtager flest bamser, er børneafdelingerne på de store regionshospitaler, der hver år deler flere tusind krammebamser ud. Hvidovre Hospital har lige modtaget næsten 1000 bæredygtige bamser. Foto: Trygfonden Artiklen fortsætter under billedet

- Krammebamsemetoden handler om at bruge krammebamsen rigtigt. Hvis man taler bamsen ind i behandlingen og inviterer den med fx ved gentagne besøg, så får den større værdi for barnet. Samtidigt skaber genbrugstanken en bæredygtig synergi, og den har vi ønsket at styrke yderligere. Derfor glæder det mig meget, at vi i år kan lancere en ny udgave af krammebamsen, som nu er lavet af genanvendt materiale. Bamsen ser næsten ud, som den plejer, og den er stadig lige så blød og tryg at have i favnen, fortæller Galina K. W. Plesner.

På den nye krammebamse er snuden og øjnene, der før var lavet af hård plastik, blevet udskiftet med broderi, ligesom akrylstoffet er udskiftet med lettere stof af 100 procent genvunden polyester fra plastikflasker. Bamsen har dog samme udseende og samme blødhed, som den tidligere bamse.