Vestegnen - 07. juli 2021 kl. 18:21 Af Pernille Rohde Kontakt redaktionen

Interessen for at løbe på rulleskøjter er støt stigende i Hvidovre. For fjerde år i træk inviterer rulleskøjteklubben Copenhagen Ladybugs byens børn og unge til træning i sommerferien som en del af Hvidovre Kommunes Aktiv Sommer-tilbud, og da første træning fandt sted tirsdag eftermiddag, var holdet fuldt.

Rulleskøjter til tricks 13-årige Ida Frederiksen er en af dem, der også var med sidste år og hun er blevet så vild med at rulle, at hun har meldt sig ind i klubben.

- Siden jeg var med sidste år, har jeg trænet rigtig meget, for jeg elsker det, siger Ida, som også har fundet et godt fællesskab i klubben.

- Jeg har fået mange nye venner og dem bruger jeg meget tid sammen med, fordi vi interesserer os for det samme, siger Ida.

I Avedøre Idrætscenter, hvor sommertræningen foregår, låner mange af deltagerne rulleskøjter. Men Ida har sine egne på.

- De er kun til at bruge indendørs og det er trickrulleskøjter, som er gode til at hoppe og køre baglæns med, forklarer hun.

Alle deltagerne har både knæ- og albuebeskyttere samt cykelhjelm på for at undgå at slå sig.

- Det værste er, når man falder bagover, så kan man virkelig slå sig, siger Ida.

Sporty brødre Brødrene Thore og Lauge Hvidberg Lander på ni og 11 år er også mødt op for at løbe på rulleskøjter. Men for dem er det første gang, de skal have hjul under fødderne.

- Vi har stået på skateboard, løbehjul og cyklet meget. Og jeg går også til fodbold, hvor jeg er målmand, siger Thore.

De har deres far Rolf Hvidberg Lander med og han ser frem til, at drengene lærer at rulle. - Det er en kæmpe fordel at kunne, når man skal stå på ski. Hvis man kan stå på rulleskøjter, kan man næsten det hele, smiler han og lover sine sønner, at han vil rulle med, når der er rulleskøjtetræning igen næste tirsdag.

Øver sig i at falde Da alle deltagerne har fået rulleskøjterne på, er det på tide at komme ud på gulvet.

Her instruerer Jesper Larsen fra Copenhagen Ladybugs i, hvordan man kommer i gang.

- Det er vigtigt, at man går lidt ned i knæ og kigger frem. Hvis man sørger for at have denne holdning, kan man kun falde ned på sine knæ og det gør ikke nær så ondt, som hvis man falder bagover, siger Jesper.

Alle skal så prøve at falde ned på knæene og der kommer store smil frem, da deltagerne finder ud af, at det faktisk ikke gør så ondt, når man har knæbeskyttere på. De øver sig også i at komme på benene igen, før de er klar til for alvor at rulle.

Hver træning tager tre timer og når deltagerne går derfra, har de ret godt styr på, hvordan man holder balancen og får fart på skøjterne.

Der er rulleskøjtetræning for børn og unge fem tirsdage i træk i Avedøre Idrætscenter. Man kan tilmelde sig på https://hvidovre.nemtilmeld.dk/

Klubben tager meget gerne imod nye medlemmer, både børn, unge og voksne. Læs mere på facebookprofilen Copenhagen Ladybugs.