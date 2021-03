Se billedserie I kulturhuset Viften i Rødovre ser de frem til 6. maj. Men er også spændt på hvilke restriktioner, de skal overholde. Foto: Rødovre Kommune

Send til din ven. X Artiklen: -Huset er helt klar, så vi glæder os til at åbne Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

-Huset er helt klar, så vi glæder os til at åbne

Vestegnen - 28. marts 2021 kl. 06:47 Af Pernille Rohde Kontakt redaktionen

Endelig kom der en dato på, hvornår spillesteder og biografer igen kan åbne, hvis alt går vel.

6. maj kan de slå dørene op og i kulturhuset Viften i Rødovre er glæden stor.

- Vi er rigtig glade for det, selvom vi gerne ville have åbnet før. Men nu får vi selvfølgelig tid til at planlægge åbningen grundigt, siger Kevin Olivier, som står for Viftens kommunikation.

Han fortæller, at man stadig afventer nærmere information om, hvordan åbningen kommer til at foregår.

- Jeg kan se, at VEGA har været ude og efterlyse mere information om, hvordan vi må åbne og hvilke restriktioner vi skal følge. Det glæder vi os selvfølgelig også til at få svar på. Det er vores brancheforening Dansk Live, der står for at få de relevante oplysninger til os, siger Kevin Olivier.

Skal til at booke For at kunne åbne igen, skal spillestederne have noget at vise publikum og her er der heller ikke helt klarhed endnu.

- Vi skal fx til at booke film. Og på filmsiden går vi en meget spændende tid i møde. Der kommer mange gode, især danske, film op i år og det er som regel noget, der tiltrækker Viftens biografpublikum, siger Kevin Olivier. Han håber også, at en film som Lille Sommerfugl med Jesper Christensen vil komme op igen. Den havde næsten lige haft premiere, da biograferne måtte lukke ned.

Scenekunstnere skal der også laves aftaler med.

- Vi ved jo ikke endnu, hvordan det bliver med koncerterne, så vi kan ikke begynde at arrangere noget endnu. men måske er der nogle af de koncerter, vi havde programsat til april, der kan flyttes, siger Kevin Olivier og nævner, at de allerede nu ved, at Dorthe Gerlach, som skulle have spillet den 29. april ikke kan flytte sin koncert til maj.

- Vi håber, at Troels Gustavsen-koncerten bliver mulig at flytte, siger han.

Har malet og ordnet Da Viften åbnede kortvarigt efter sidste års nedlukning, strømmede publikum glade både i både biografen og til koncert og Kevin Olivier håber, det samme gør sig gældende denne gang.

I de måneder, hvor kulturhuset har været lukket, er tiden blevet brugt på at få malet huset og ordnet nogle tekniske installationer.

- Huset er helt klar nu, så vi glæder os til at åbne, slutter Kevin Olivier.