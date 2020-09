- Hundesalonen er lidt som en børnehave

Se billedserie Mai-Britt Seim Schrøder og Kitt Skaaning Andersen er fuld gang med at trimme to hunde. Foto: Kim Rasmussen

Vestegnen - 26. september 2020 kl. 18:31 Af Freja Czajkowski Kontakt redaktionen

Ved Trippendalscenteret i Glostrup ligger to frisørsaloner side om side. Den ene tager sig af os tobenede, hvis vi trænger til at blive studset, mens den anden skiller sig lidt mere ud. Vestegnens Hundesalon er nemlig for de behårede firbenede - menneskets bedste ven - som har brug for at få ordnet pelsen. Og den onsdag morgen, hvor Søndagsavisen Vestegnen kigger forbi hundesalonen, er der allerede hunde - og løs pels - overalt.

- Vi kører det lidt som en børnehave. Hundene bliver afleveret om morgenen og hentet på vej hjem fra arbejde. På den måde skal folk ikke tage fri, og der er ikke stress på, siger 36-årige Mai-Britt Seim Schrøder, som ejer Vestegnens Hundesalon.

Børnehave-konceptet gør også, at hundene kan få pauser i løbet af dagen. For der er flere processer, som en hund skal igennem, når den er til frisør. Først bliver hunden grovklippet, inden den skal vaskes. På den måde er der mindre pels, der skal tørre. Herefter får hunden en pause, mens den tørrer, i hvad der bedste kan beskrives som små kravlegårde med lyserøde hårtørrer hængende over. Til sidst bliver hunden klippet færdig og får ordnet kløerne.

- Vi har hundene i hvert fald til klokken to. Det er der en god grund til. Hver gang der kommer en kunde, skaber det uro blandt hundene, siger Kitt Skaaning Andersen, som kommer en gang om ugen i salonen og hjælper til. Derudover harMai-Britt Seim Schrøder to elever ansat.

Startede som 7-årig

Mai-Britt Seim Schrøder overtog Vestegnens Hundesalon, da hun var 19 år gammel. Dengang lå den i Taastrup, men i 2014 flyttede salonen til Glostrup, hvor hun også selv bor og er opvokset. Og i december udvidede hun med en Vestegnen Hundesalen på Fyn.

Interessen for branchen viste sig tidligt.

- Mai-Britt startede som den irriterende praktikant. Hun fik lov at komme ind som 7-årig og havde mange spørgsmål hele tiden. Kosten var højere end hende dengang, siger Kitt Skaaning Andersen med et grin.

Mai-Britt Seim Schrøders forældre brugte nemlig den hundesalon, som Kitt Skaaning Andersen arbejdede i dengang.

- Der må jeg hen, tænkte jeg. Alle de hunde, siger Mai-Britt Seim Schrøder, som også brugte erhvervspraktikken og vinterferierne på at være i salonen.

Direkte efter folkeskolen tog hun den 3-årige uddannelse som hundefrisør.

Hår og overskæg

Mange hunde er gengangere, som kommer forbi omkring hver tredje måned. Men ind imellem kommer en hund ind for første gang. En af dem er Charlie på 8 år. Han er en stor labradoodle, og Kitt Skaaning Andersen kører derfor klippebriksen så langt ned som muligt, så hunden kan komme op på bordet og giver ham to seler på. De to seler fungerer som en form for sikkerhedssele, så hunden ikke falder ned, forklarer Mai-Britt Seim Schrøder.

Telefonen kan nemlig ringe eller en ny kunde kommer ind, så hundefrisøren kort må forlade hunden på briksen.

Salonen tager imod alle hunderacer, og har en gang imellem også besøg af kaniner og marsvin, som skal have klippet kløerne. Men en enkelt gang har en af os tobende også fået forvildet sig ind til hundesalonen.

- En rødhåret fyr kom en dag ind og spillede smart. »Tager I også imod mennesker«, ville han høre. Så han røg ind på briksen og fik ordnet hår og overskæg, mens kammeraten stod udenfor og grinede. Han skulle ud og score, men vi fik aldrig at vide, om det lykkedes, siger Kitt Skaaning Andersen

Taknemligt job

Arbejdet i hundesalonen er fysisk hårdt, men de er begge enige om, at det er det værd.

Engang imellem kan hundefrisørerne også få et billigt grin, når de løfter en hundehale og bliver pruttet på. Eller hvis de pludselig får et uventet »møs« i hovedet.

- Nogle hunde, når de er færdige og bliver hentet, så vender de sig om og hopper op af lågen. Jeg føler lidt, at de siger tak, siger Kitt Skaaning Andersen, og Mai-Britt Seim Schrøder giver hende ret:

- Der er mange, som kigger tilbage, når de bliver hentet, som om det har været en super dag i børnehaven.