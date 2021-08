Et to ugers restitutionsophold på et såkaldt omsorgscenter for syge hjemløse giver store menneskelige og samfundsmæssige gevinster. Det viser et nyt forskningsprojekt. Foto: Mik Foto: Foto: Christian Mikkelsen (Mik)

Send til din ven. X Artiklen: - En kold bænk er ikke et velegnet sted at komme sig Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

- En kold bænk er ikke et velegnet sted at komme sig

Vestegnen - 28. august 2021 kl. 11:54 Kontakt redaktionen

At udskrive hjemløse til gaden er en dårlig idé - både for den enkelte og for hospitalet. Det har ny forskning fra Amager og Hvidovre Hospital vist. Et ophold på et omsorgscenter, som Røde Kors og Region Hovedstaden samarbejder om at drive, giver nemlig samfundsøkonomiske gevinster og gavner den enkelte bruger af opholdet, da færre bliver genindlagt. Forskningsresultaterne bliver præsenteret på en konference den 30. august hos Røde Kors.

Pleje og pusterum

På omsorgscentret kan hjemløse efter en hospitalsindlæggelse få pleje og et pusterum i op til 14 dage. De må tage deres hund med og fortsætte et evt. rusmiddelbrug.

- At vi kan tilbyde denne form for hjælp, hvor vi rummer det hele menneske, betyder, at de hjemløse bliver på omsorgscentret og får hjælp til fx sår og medicin og tid til at komme sig ordentligt. Herved mindsker vi genindlæggelser og anden træk på systemet. Vi oplever også, at opholdet giver ro til at trække vejret, og at der skabes overskud til at gå nye veje, fortæller Marie-Louise Gotholdt, national chef for Røde Kors.

'Det gjorde meget for mig'

En tidligere bruger af omsorgscentret Eirsgaard fortæller, at opholdet gjorde en stor forskel:

- Hvis ikke jeg havde kunne kommet herud, så havde jeg været på gaden igen, og så havde jeg skulle ligge med et sår fra en operation for en diskusprolaps i ryggen på gaden. (...). Det gjorde meget for mig. (...) Nu passer jeg på mig selv, og jeg føler, jeg har noget at stå op for om morgenen.

Store besparelser

Den nye undersøgelse viser, at samfundsomkostningerne efter 12 måneder er i gennemsnit 80.000 kr. mindre for de hjemløse, der har været på et ophold end for dem, der ikke har. Besparelsen skyldes færre efterfølgende akutte indlæggelser, færre besøg i skadestue, færre indlæggelsesdage og færre kommunale ydelser målrettet hjemløse borgere.

Klinisk Forskningsafdeling på Amager og Hvidovre Hospital har stået for undersøgelsen, som er den første af sin art både i Danmark og internationalt.

Omsorgscenteret opstod på baggrund af efterspørgsel fra Region Hovedstadens socialsygeplejersker, som er sygeplejersker ansat på hospitalerne med særlig viden om socialt udsatte patienter. De erfarede, at mange hjemløse blev udskrevet direkte til gaden, hvilket resulterede i hyppige genindlæggelser.

Drives af Røde Kors

Region Hovedstaden har valgt at finansiere omsorgscentret, der drives af Røde Kors. Tidligere regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen, der har fulgt omsorgscentret fra begyndelsen, er stolt af de flotte forskningsresultater, der bekræfter, at det betaler sig at tage et fælles ansvar for de udsatte borgere:

- En kold bænk er ikke et velegnet sted at komme sig oven på en sygdomsperiode, og det betyder stor ulighed i sundhed for mennesker, der lever på gaden. Tilbuddet om omsorg, der tager udgangspunkt i det enkelte menneske, betyder virkelig meget. Her gør omsorgscentret en kæmpe forskel,