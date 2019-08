Se billedserie Denne mandag er der syv frivillige og en enkelt barn i gang med at gøre klar til de ventende »kunder«. Foto: Thomas Olsen

- Det går op i en højere enhed

Vestegnen - 10. august 2019

Det er blevet kæmpestort lynhurtigt, konstaterer Malene Dyrholm, formand for Stop Spild Lokalt i Albertslund.

Udenfor breder køen sig fra indgangen til deres nye lokale på Bytorvet, rundt om hjørnet og langt ned ad gaden. Det er mandag aften, og lige om lidt slår de frivillige dørene op og deler gratis mad ud.

120, næsten rekordmange, er i aften mødt op for at fylde en pose med mad, som ellers ville være blevet smidt ud. Siden foreningen begyndte at dele mad ud syv gange om ugen, har de på fire måneder reddet 50 ton mad fra at gå til spilde og i stedet delt det ud til familier på Vestegnen.

Denne dag bugner kasser og kurve med mælk, kød, brød, grønt og frugt. Det er ikke altid, at der er så meget som i dag - eller så mange i kø - men de frivillige forsøger altid at skabe et overblik, så alle kan få noget med hjem. Og over de seneste måneder er der kommet mere og mere mad til.

- Vi er, ud over den lokale Føtex, begyndt at hente store mængder mad, da vi får fra Coop.dk, Nemlig.com og to grønt grossister, siger Malene Dyrholm og forklarer, at mange andre af de 110 Stop Spild Lokalt oaser, der er rundt om i landet, får mest fra detailhandelen. Netbutikkerne har for eksempel en friskhedsgaranti, der gør, at der godt kan være flere dages holdbarhed tilbage, selvom de ikke kan sælge den.

- Der får vi varer i kassevis, siger hun.

56-årige Malene Dyrholm var med til at starte Stop Spild Lokalt op i Albertslund, efter hun sidste år var involveret i Næsteskabet, som i mindre skala sørgede for mad til økonomisk trængte.

- Vi gik i gang, fordi der er så forfærdeligt meget mad, der bliver smidt ud. Det er fedt at kunne gøre en forskel for miljøet og for andre. Men mest for andre. Det er smukt at give mad til 100 familier hver dag. Især i forhold til hvor mange mennesker der mangler, siger hun og fortsætter:

- Det går totalt op i en højere enhed.

Stop Spild Lokalt i Albertslund stiller ikke nogen krav til, hvad folk tjener, men de sørger altid for at pakke nogle poser til folk, som de ved, er økonomisk trængende.

- Vi har ikke lagt an til, at det kun er for udsatte. Blandt andet fordi det så er mere sårbart at komme. Vi arbejder »bare« imod madspild.

Foreningen i Albertslund har i øjeblikket 100 frivillige og mindst 15 frivillige er i gang hver dag. Der skal hentes mad, arrangeres vagtplaner og gøres klar til uddelinger. Og selvom det er overskudsmad og frivilligt arbejde, er der meget papirarbejde i at dele mad ud.

- Vi skal registrere det hele, for vi har samme krav til sporbarhed som supermarkedet, forklarer Malene Dyrholm.

Det betyder, at de skal tælle hver eneste tomat, agurk, melon og registrere dem. Samtidig skal de også kunne dokumentere, at de ikke har brudt kølekæden. Hvis »bedst før« mærket på varerne er overskredet, skal de gøre opmærksom på det, og så må de ikke dele varer ud, hvor sidste anvendelsesdato er overskredet.

Også lokalet hvorfra de deler mad ud er der krav til. 1. juli overtog foreningen Nordeas gamle lokaler på Bytorvet, men det gulvtæppebeklædte gulv voldte problemer. Gulvet skal nemlig være vaskbart. Det er blevet løst i en del af lokalet. Og selvom pavillonerne som er sat op inde i lokalet giver lidt en følelse af at være på et marked, er det af hygiejnemæssige årsager, de står der. Loftet skal nemlig også være vaskbart.

Klokken 19.30 begynder de frivillige at dele numre ud til dem, der står i kø. Alle trækker et tilfældigt nummer. På den måde undgår man, at folk stiller sig i kø i flere timer før.

- Er vi klar, spørger en af de frivillige ud i lokalet.

- 1, 2, 3, 4 og 5, bliver der råbt op, og dem der har været heldige at få de numre kommer ind først.