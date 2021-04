Jeanett Dahl Pedersen er skoleleder på AOF Vestegnen. Foto: Bente-Maj Wøldike

- Det er en hård tid, men vi har lært meget

Vestegnen - 17. april 2021 kl. 11:42 Af Pernille Rohde Kontakt redaktionen

Den 21. maj må folkeoplysningsforbundene igen åbne for undervisning indendøre. Og det glæder Jeanett Dahl Pedersen, skoleleder på AOF Vestegnen.

- Efter en lang pause sidste forår og efterår startede vi op igen i efteråret, men 8. december måtte vi lukke ned endnu engang. Det har betydet, at mange af vores kursister ikke har været en del af det fællesskab det giver, at gå hos os. Der er ingen tvivl om, at ensomheden vokser og derfor er vi glade for, at vi kan åbne igen den 21. maj, siger Jeanett Dahl Pedersen. Hun fortæller, at AOF Vestegnen allerede nu udbyder udendørs arrangementer som fx byvandringer i København, hvor man nu må være 50 i alt.

- Det er en succes. Holdene bliver virkelig hurtigt fyldt op, for mange kan også godt lide de uforpligtende tilbud, hvor det bare er en enkelt gang, de deltager, forklarer skolelederen. Hun synes, AOF Vestegnen er kommet godt igennem krisen, selvom der har været omkostninger:

- Det er en hård tid, men vi har lært meget. Og noget af det kan vi bruge i vores videre arbejde med at udvikle tilbud. For eksempel er vi begyndt at udbyde onlinehold og de er meget populære. Vi har både onlinetilbud på de hold, deltagerne meldte sig til som hold med fysisk fremmøde og nye hold, der kun er online. Begge dele fungerer fint, siger Jeanett Dahl Pedersen og fortsætter:

- Vores madlavningshold for børn og voksne er et godt eksempel. Deltagerne får at vide på forhånd, hvad de skal købe ind og når holdet starter, kan de fra ipaden følge med i, hvordan man tilbereder retten, Det giver hele familien en rigtig god oplevelse. Det kræver noget af underviserne at skulle omstille sig til online, men de fleste er gode til det, siger Jeanett Dahl Pedersen.

Forlænger sæsonen

De traditionelle hold med fysisk undervisning, som må starte op igen den 21. maj, bliver forlænget, fortæller Jeanett Dahl Pedersen.

- Vi forlænger sæsonen, så den strækker sig henover sommerferien og håber, at så mange som muligt kan være med, siger hun.

Der er især stor efterspørgsel på sprogfag samt krop og bevægelse, fortæller skolelederen.

- Vi har mange kusrsister, der gerne vil lære et helt nyt sprog, fx latin, hollandsk, færøsk og kinesisk. Og sprog som tysk har også en opblomstring, sandsynligvis fordi der bliver sendt flere tysksprogede tv-programmer, som giver folk lyst til at genopfriske sproget, forklarer hun.

AOF Vestegnen har netop sendt tilbud om fire nye onlinekurser ud og her er deltagerbetalingen lavere end på de fysiske hold. Det drejer sig om Meditation i bevægelse, PilatesFusion, Kontorgymnastik før frokost samt Cirkeltræning før frokost.

Økonomisk holder AOF Vestegnen skindet på næsen, selvom indtægterne har været faldende.

- Kommunerne har været gode til at støtte godt op om os og vi har desuden fået dækket nogle udgifter via hjælpepakkerne, fortæller Jeanett Dahl Pedersen.