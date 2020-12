Se billedserie Martin Hartmann har haft den største oplevelse i sit arbejdsliv som læseguide i ?Lyt, læs, spis og snak. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: - Den største oplevelse i mit arbejdsliv Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

- Den største oplevelse i mit arbejdsliv

Vestegnen - 20. december 2020 kl. 12:11 Af Pernille Rohde Kontakt redaktionen

Her i coronatiden savner mange mennesker at kunne gå til kulturelle arrangementer. Det er ofte her, man mødes med andre og får nye inputs, gode oplevelser og mærker fællesskab og nærvær.

Bibliotekerne spiller en vigtig rolle i de lokale kulturtilbud og på Rødovre Bibliotek er man opmærksom på, hvilke behov der er i pandemitiden.

Som lige nu betyder, at også bibliotekerne er lukket ned til i hvert fald efter nytår.

Mangler at snakke sammen - Vi kan tydeligt mærke, at verden er blevet mere polariseret og vi mangler, at kunne snakke sammen. I øjeblikket er der mange arrangementer, der ikke kan afvikles. Vi har stadig flere tilbud, men vi har skåret det ned til kun det vigtigste og forsvarlige i forhold til Covid-19, siger Martin Hartmann, som er litteraturformidler samt læseguide på Rødovre Bibliotek.

- Vi prioriterer i høj grad arrangementer, der kan binde folk sammen og især fællessang og 'Lyt, læs, spis og snak' er meget populære. Fællessang kan noget særligt. Man bliver simpelthen glad af at synge sammen. Men vores specielle litteraturarrangement 'Lyt, læs, spis og snak' er også meget populært. Det er inspireret af et engelsk koncept og handler om at være fælles om litteratur uden at det bliver analyserende som i en dansktime i skolen. Det begynder med, at to tekster; en novelle og et digt, bliver læst højt af en uddannet læseguide og deltagerne får dem på tryk, så de kan følge med under læsningen, som foregår helt nede i tempo. Undervejs stopper læseguiden og forsøger at åbne teksten ved at stille nogle spørgsmål - fx om deltagerne kender til noget af det, teksten handler om. Læseguiden har ikke svaret på de spørgsmål, han eller hun stiller, men taler med på lige fod med de andre deltagere, siger Martin Hartmann og fortsætter: Artiklen fortsætter efter billedet

- I England kalder man det Shared Reading. Noget helt særligt ved 'Lyt, læs spis og snak' er, at vi har valgt at kombinere fælleslæsningen med en efterfølgende fællesspisning, så samtalen og samværet kan dyrkes endnu mere.

Derovre er man kommet så langt, at man bruger litteratur som behandlingsform og udskriver bøger på recept til behandling af blandt andet psykiske lidelser.

Også for udsatte og ældre I Danmark har man også fået øjnene op for, at denne form for litteraturformidling kan have meget positive effekter hos forskellige grupper.

- Læseforeningen uddanner læseguider, som lærer, hvordan man finder de rigtige tekster, for det er vigtigt, at de udvælges meget nøje. Man lærer også, hvordan man stiller spørgsmål, der sætter gang i snakken. Her i Rødovre har vi kørt med tilbuddet i nogle år og det bruges ikke kun her på biblioteket. Fire ansatte i hjemmeplejen er blevet uddannet som læseguider.

Martin Hartmann har netop været læseguide i et nystartet projekt for udsatte borgere i Rødovre:

- Vi har sindssygt gode erfaringer herfra. Gruppen af borgere kom i et forløb, hvor vi mødtes og fælleslæste en gang om ugen. Der var også andre kulturtilbud andre af ugens hverdage. Og der var virkelig en følelse af, at alle var lige og man kunne mærke, når man gik derfra, at man havde været med til noget, som man aldrig kunne have gjort alene. Efter nogle gange begyndte deltagerne at tage deres egne tekster med, som de læste højt og der var en fornemmelse af, at det er dejligt, at man kan noget. Jeg vil sige, at jeg har haft den største oplevelse i mit arbejdsliv med dette projekt. Det var helt fantastisk, siger Martin.

Han glæder sig over, at der opstår nye måder at være sammen om litteratur på, fordi læsning bidrager med så meget godt:

- Der er flere udenlandske undersøgelser, der viser, at folk der læser, lever længere og at det har en afstressende effekt at læse. Der er heldigvis også fokus på læsning politisk, og det er positivt. Bibliotekerne spiller også en vigtig rolle her, som vi gerne vil leve op til, siger Martin Hartmann.

Lyt, læs, spis og snak er på programmet på Rødovre Bibliotek igen til næste år, men i de første måneder er bibliotekets program stadig kraftigt beskåret.