Zuckerberg vil ikke møde britisk parlament og sender vikarer

Den britiske avis The Telegraph skriver, at Zuckerberg vil sende to chefer fra den store amerikanske virksomhed.

- Facebook anerkender fuldt ud parlamentets og den offentlige interesse i - og vi støtter jeres ønske om - at der tages stilling til disse spørgsmål på højeste niveau i virksomheden og af en autoritativ person, som kan besvare dem, siger den britiske Facebook-chef Rebecca Stimson ifølge avisen.

Det sociale medie har besvaret invitationen fra Damian Collins fra det britiske parlaments medie- og kulturudvalg.

Collins svarer ifølge nyhedsbureauet Reuters, at han stadig ønsker at høre fra Zuckerberg selv. Udvalgsformanden åbner muligheden for, at Facebooks topchef kan deltage via videolink.

EU's justitskommissær, Vera Jourová, har i et brev, som nyhedsbureauet AFP har set, givet Facebook to uger til at svare på, om EU-borgere er ramt "af den seneste skandale". Hun ønsker svar inden for to uger.

Regeringer i flere lande verden over har krævet en forklaring fra Facebook.

Det er i de seneste uger afsløret, hvordan det er lykkedes det britisk-amerikanske firma Cambridge Analytica at få adgang til data fra 50 millioner amerikanske profiler på Facebook.

Det skete op til den amerikanske valgkamp i 2016 for at hjælpe Donald Trump med at blive præsident.

Facebook har med avisannoncer forsøgt at bremse kritikken. I kølvandet på sagen har mange brugere slettet deres konti på mediet under kampagnen #DeleteFacebook.

Agenter fra en britisk datatilsynsmyndighed har for nylig foretaget ransagninger af kontorer i London, som tilhører Cambridge Analytica.

Efterforskningen skal fastslå, hvorvidt virksomheden ulovligt skaffede sig oplysninger fra Facebook-profiler for at bruge dem politisk.

I USA sendte et udvalg i Repræsentanternes Hus i sidste uge en formel invitation til Zuckerberg om at afgive forklaring om sagen.