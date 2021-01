Zoo melder om første kendte coronatilfælde blandt menneskeaber

Det er første kendte tilfælde af covid-19 blandt denne type menneskeaber, oplyser talsmænd for den amerikanske zoologiske have mandag lokal tid.

Aberne menes at være blevet smittet, efter at en dyrepasser har haft virusset uden at have symptomer.

Laboratorieanalyser af abernes efterladenskaber har vist, at mindst en af aberne med sikkerhed er blevet smittet.

Mindst tre af aberne har dog vist symptomer som blandt andet hoste. Alle otte antages at være blevet smittet.

- Gorillaflokke lever sammen både i zoologiske haver og i det vilde, og vi må antage, ligesom vi gør med menneskefamilier, at alle medlemmer af familien er blevet udsat for smitte, skriver San Diego Zoo Safari Park i en meddelelse.

Ingen af gorillaerne lader til at være alvorligt syge, og de ventes alle at komme sig helt, lyder det videre.

Men det er ikke sikkert, hvilke symptomer aberne vil få, og hvordan virusset i sidste ende vil påvirke dem.

Det positive resultat af prøven blev bekræftet mandag af det amerikanske landbrugsministeriums veterinærmedicinske laboratorier.

Løver og tigre i en zoologisk have i New York City har tidligere været smittet, og også i Barcelona har fire løver været smittet.

Virusset er også blevet konstateret hos husdyr som katte og hunde - og også i en lang række minkbesætninger.

Der er fem hunner og tre hanner i gorillaflokken, som blandt andet tæller den ældre gorilla Winston på 45 år.

Gorillaerne er af arten vestlig lavlandsgorilla, som er kritisk truet.

Den zoologiske have vurderer, at det er for risikabelt at foretage menneskelignende coronatest på dyrene for eksempel i hals eller næse.