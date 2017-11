Zimbabwes regeringsparti vil afsætte Mugabe i weekenden

Den skal bane vej for en rigsretssag mod ham, hvis han afviser at træde tilbage.

Politiske ledere fra Zimbabwes regeringsparti, ZANU-PF, mødes fredag for at udarbejde en resolution, som i weekenden vil afsætte præsident Robert Mugabe.

Det siger en højtstående kilde i partiet til nyhedsbureauet Reuters.

- Der kan ikke blive tale om at vende tilbage til det, der var," hedder det med tilføjelsen:

- Hvis Mugabe er stædig, får vi ham fyret søndag og stillet for en rigsretssag tirsdag.

Siden tirsdag aften har Zimbabwe været i politisk undtagelsestilstand, da militæret rykkede ind i hovedstaden Harare og spærrede indgange til regeringskontorer, parlamentet og domstole.

Militæret har afvist, at der er tale om et kup. Robert Mugabe er meldt i god behold, men han er også rapporteret til at været holdt i husarrest med sin familie.

Zimbabwes tidligere vicepræsident, Emmerson Mnangagwa, hvis afskedigelse i sidste uge har udløst militærets aktion, er vendt tilbage til Zimbabwe, siger en højtstående regeringsrådgiver i hovedstaden Harare til AFP.

- Ja, han er tilbage, siger rådgiveren og tilføjer, at Mnangagwa, som er en mulig afløser for Mugabe, vendte tilbage til landet torsdag.

Zimbabwes militær siger fredag, at det har tilbageholdt flere "forbrydere" fra Mugabes regering.

- Der er sket betydelige fremskridt i vores operation, siger forsvarsstyrkerne i en erklæring.

- Vi har taget os af nogle kriminelle, men andre er stadig på fri fod, står der i erklæringen.

Militæret siger, at det fortsætter forhandlinger om Mugabes tilbagetræden, mens personer, som var tæt på lederen og dennes kone, forfølges.

Zimbabwes oppositionsleder Morgan Tsvangirai opfordrede torsdag den 93-årige præsident til at gå af.

- For folkets skyld bør Mr. Robert Mugabe træde tilbage og øjeblikkeligt gå af, sagde Tsvangirai, der er politisk leder for Bevægelsen for Demokratisk Forandring, på et pressemøde.

Oppositionslederen er vendt tilbage til Zimbabwes hovedstad onsdag efter at have været i udlandet for at få behandling for kræft.