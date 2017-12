Zimbabwes nye præsident giver ministerposter til militærfolk

Det sker efter, at han i sidste uge afløste Robert Mugabe, der blev presset af militæret og det regerende parti til at træde tilbage.

Flere topfolk fra militæret har fået en plads i kabinettet. Det gælder blandt andre majorgeneral Sibusiso Moyo, der er udpeget som udenrigsminister.

Det var Moyo, der 15. november annoncerede, at militæret havde placeret Robert Mugabe i husarrest, hvilket siden førte til, at landets præsident gennem de seneste 37 år trak sig tilbage.

Derudover er Perrance Shiri, der er tidligere officer i luftvåbnet, tildelt en post som landbrugsminister.

Også garvede politikere har fundet vej til den nye præsidents kabinet. Således er Patrick Chinamasa, der var minister under Robert Mugabe, blevet udpeget som finansminister.

Mange, der havde håbet, at Zimbabwes nye præsident ville danne en mere inkluderende regering, ser torsdagens udnævnelser som en skuffelse.

Tidligere finansminister Tendai Biti skriver på Twitter:

- Hvedebrødsdagene sluttede, inden de overhoved fik lov at begynde. Sikke en skam. Sikke en spildt chance.

I et interview med nyhedsbureauet AP siger oppositionsleder Morgan Tsvangirai, at Mnangagwa har et "meget lille vindue" til at bevise, at han er anderledes end Robert Mugabe.

Han tilføjer, at der ikke har været nogen dialog mellem oppositionen og den nye regering.