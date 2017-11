Zimbabwe afgør Mugabes skæbne

Men søndag holdes to møder, der kan afgøre hans skæbne.

Regeringspartiet, Zanu-PF, har søndag formiddag indledt et møde der ventes at resultere i, at den 93-årige Mugabe ikke længere vil være partiformand.

Alle Zanu-PF's ti provinsstyrer har stillet sig bag kravet om, at den 93-årige præsident træder tilbage. I løbet af søndagen ventes partiets ledelse at gøre det samme.

Partiet ventes at genindsætte vicepræsident Emmerson Mnangagwa, som blev fyret af Mugabe tidligere på måneden som led i en magtkamp.

Det er på forhånd ventet, at Mnangagwa vil blive leder af en kommende regering.

Landets førstedame, Grace Mugabe, ventes endvidere at få besked på, at hun må gå af som leder for partiets kvindeafdeling.

Lørdag gik størstedelen af de 1,6 millioner indbyggere i hovedstaden Harare på gaderne for at vise deres modstand mod Mugabe.

En sådan protest var utænkelig for blot få dage siden, hvor politiet ville have slået hårdt ned på demonstranterne.

Mugabe, der befinder sig i præsidentboligen i Harare, er i stigende grad isoleret. Langt de fleste af hans hidtidige allierede har vendt ham ryggen.

Lederen af landets mest indflydelsesrige gruppe af krigsveteraner, Chris Mutsvangwa, truer med at lade Zimbabwes befolkning gøre arbejdet, hvis partiet ikke smider Mugabe ud ved søndagens møde.

På et spørgsmål om, hvad der vil ske, hvis Mugabe ikke giver efter for presset og træder tilbage, svarer Mutsvangwa:

- Så bringer vi masserne tilbage, og så vil de sørge for det.