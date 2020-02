Yngre mand er død efter at være ramt af skud i Sverige

En yngre mand, som lørdag blev fundet hårdt såret af skud i den svenske by Linköping, er død af sine skader. Det oplyser politiet kort før midnat ifølge flere svenske aviser.

Der er ikke foretaget anholdelser i sagen.

Ifølge Aftonbladet er den dræbte mand i 20'erne. Hans pårørende er underrettet.

Hændelsen blev anmeldt til politiet omkring klokken 20.30. Flere patruljer blev sendt til stedet, hvor den alvorligt tilskadekomne mand blev fundet.

En beboer i området siger til avisen Expressen, at han hørte flere skud.

Natten til søndag er politiet fortsat til stede ved det afspærrede gerningssted med patruljer og teknikere.

Sverige har de seneste år fem år oplevet en stor stigning i antallet af skudepisoder og skuddrab, som i mange tilfælde sættes i forbindelse med bandekriminalitet.

I 2019 blev 41 personer i Sverige dræbt af skud ifølge det svenske nyhedsbureau TT. I alt registrerede politiet over 300 skudepisoder.

I 2018 blev 45 dræbt af skud i ligeledes over 300 episoder, mens 135 personer kom til skade ifølge Aftonbladet.

I 2017 var der 43 skuddrab, mens der i både 2016 og 2015 var 28 skuddrab. Årene forinden var antallet af skuddrab væsentligt lavere.

- Vi har en meget alvorlig situation i Sverige, og det er helt uacceptabelt, at det her fortsætter, sagde Mats Löfving, chef for det svenske politis nationale operative afdeling, for et år siden til TT, efter det rekordstore antal skuddrab i 2018.

- Vi ser, at de her drab med skydevåben sker i miljøer med organiseret kriminalitet og udsatte områder. Men vi ser også helt uskyldige ofre blive ramt, sagde han.