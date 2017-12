Yemen-oprørere: Vi har sendt missil mod atomkraftværk

Det statslige nyhedsbureau i De Forenede Arabiske Emirater afviser ifølge AP påstanden om, at et missil fra Yemen skal være afsendt mod atomkraftanlægget, som er under opførelse.

Yemens houthi-oprørere hævder, at de har affyret et krydsermissil mod et atomkraftværk i Abu Dhabi i De Forenede Arabiske Emirater. Oprørerne har dog ikke fremlagt beviser for afsendelsen.

Det er oprørernes tv-station, der hævder, at missilet var rettet mod atomreaktoren al-Barakah i Abu Dhabi.

Påstanden om missilet mod Abu Dhabi kommer efter, at saudiarabiske fly bombede houthi-oprørernes stillinger i Yemens hovedstad, Sanaa, natten til søndag.

Formålet med angrebene var at støtte tilhængere af Yemens tidligere præsident Ali Abdullah Saleh, som har vendt sig mod oprørsgruppen, som han ellers var allieret med.

Houthi-oprørerne, der støttes af styret i Iran, sendte i sidste måned et missil mod den saudiarabiske hovedstad, Riyadh.

Saleh sagde i en overraskende erklæring lørdag, at han er åben over for forhandlinger med den saudiarabisk ledede koalition.

Den saudiarabisk ledede koalition kæmper for at vinde magten i området tilbage til Yemens internationalt anerkendte regering.

- Jeg opfordrer vore brødre i nabolandene til at stoppe deres aggression og hæve deres blokade. Så indleder vi et helt nyt kapitel, sagde den tidligere præsident i en tv-transmitteret tale lørdag.

En talsmand for houthi-oprørerne reagerede kort efter talen med en erklæring om, at Salehs tale var et kup vendt mod deres skrøbelige alliance.

- Salehs tale er et kup mod vor alliance og vort partnerskab. Den afslører bedrageriet hos dem, som hævder at kæmpe mod aggressionen, siger talsmanden i en erklæring til tv-stationen Al Masirah.

Saudi-Arabien hylder Saleh for at "have overtaget initiativet i Yemen".

Den nye situation har ført til blodige kampe mellem Salehs tilhængere og houthi-oprørere i Hadda, som er et distrikt i den sydlige del af Sanaa. Under kampene er snesevis meldt dræbt og hundreder er blevet såret.

Koalitionen under saudiarabisk ledelse greb i 2015 ind, da houthierne allierede sig med styrker, der er loyale mod Saleh og indtog Yemens hovedstad samt andre dele af landet.