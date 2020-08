Yderligere tre er registreret døde med covid-19 i Sverige

Statsepidemiolog Anders Tegnell siger på et pressemøde tirsdag, at udviklingen fortsat er positiv i kampen mod covid-19 i Sverige.

- I flere uger er antallet af indlæggelser på intensivafdelinger faldet, siger han.

Han svarer dog henholdende på et spørgsmål om, hvorvidt der snart bliver ændret på et forbud mod forsamlinger med flere end 50 personer.

Selv om smittetrykket er dalet i Sverige, så har de svenske myndigheder gentagne gange advaret om, at virusset ikke er væk.

- Dette er en sygdom, som vi komme til at have omkring os i lang tid fremover. Det, som kan skabe en ny situation, er en vaccine. Hvis man tror, at vi er sikre, fordi vi har haft så få tilfælde i to uger, så ligger man under for en farlig illusion, siger Tegnell.

På pressemødet blev det nævnt, at der kan være større immunitet i Sverige, som i de seneste måneder har haft lukket samfundet mindre ned end mange andre europæiske lande.

Tegnell har forberedt svenskerne på, at de måske fortsat skal arbejde hjemmefra i efteråret, hvis det er muligt.

- I den nuværende fase skal man ikke fremskynde noget for at få folk tilbage til deres arbejdspladser, sagde han i sidste uge.

Han tilføjede, at Folkhälsomyndigheten forudser en stigning i antallet af smittede frem mod efteråret.

Smittetrykket i Sverige er faldet så meget, at Udenrigsministeriet i Danmark torsdag i sidste uge åbnede for alle rejser til samtlige svenske regioner.

Dermed frarådes ikke-nødvendige rejser ikke længere - uanset hvilken del af landet, der er tale om.

Samtidig er der også åbnet for, at svenskere fra hele landet kan rejse ind i Danmark som turister. Så længe de har booket mindst seks overnatninger.