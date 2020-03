Yderligere fem på amerikansk hangarskib er smittet med virus

Yderligere fem er således testet positiv for coronavirus. Tirsdag blev de tre første smittetilfælde opdaget om bord.

Det skriver The Wall Street Journal.

Personer fra den amerikanske flåde oplyser til avisen, at fire af de otte smittede søfolk er blevet transporteret til et hospital på øen Guam.

De resterende vil også blive evakueret til Guam, der ligger i den vestlige del af Stillehavet og har status som et særligt territorie under USA.

Admiral John Aquilino, der er øverstkommanderende for USA's stillehavsflåde, siger, at søværnet arbejder på at "minimere yderligere smitte" med coronavirusset.

Hangarskibet og dens besætning på over 5000 personer var senest i havn for to uger siden i Da Nang i Vietnam.

Men ifølge USA's fungerende flådeminister, Thomas Modley, kan besætningsmedlemmerne have pådraget sig Covid-19, som er navnet på virussygdommen, fra en anden kilde end en smittet person under landgang, fordi medlemmer af en flybesætning har aflagt hangarskibet besøg.

De tre personer, som tirsdag testede positive for virusset, var de første om bord på et amerikansk krigsskib i aktiv tjeneste.

I alt er omkring 200 amerikanske militærpersoner ramt af Covid-19 ifølge The Wall Street Journal.