Yderligere 45 er døde med Covid-19 i Sverige

De opdaterede tal fra Sveriges pendant til Sundhedsstyrelsen, Folkhälsomyndigheten, viser, at i alt iser, at i alt 25.921 er bekræftet smittet det nye coronavirus i landet.

1693 personer får eller har fået intensiv behandling, oplyser myndighederne i Sverige.

Sverige har langt flere rapporterede dødsfald med coronasmittede end de andre lande i Norden - herunder Danmark. Det er også tilfældet, hvis man tager højde for, at Sverige har en større befolkning.

Sverige har oplevet 31,9 dødsfald per 100.000 indbyggere ifølge hjemmesiden Worldometers.

Per 100.000 indbygger har Danmark 9,1 dødsfald, og Norge har fire.

- For første gang i omkring en måneds tid er antallet af indlagte patienter på intensivafdelingerne under 500, hed det i en udtalelse fredag fra Taha Alexandersson, stedfortrædende kriseberedskabschef i Socialstyrelsen.

Men hun tilføjede ifølge nyhedsbureauet TT, at selv om det skulle være begyndelsen på en nedgang, er det ikke overstået.

- Jeg vil understrege, at det at tage sig af 500 alvorligt Covid-syge og andre indlagte syge på intensivafdelingerne er en ekstrem situation for sundhedsvæsnets medarbejdere, siger hun.

I en debatartikel lørdag kritiserer den svenske statsminister, Stefan Löfven, sammenholdet i EU under coronakrisen.

- Der hersker ingen tvivl om, at solidariteten og koordineringen inden for EU flere gange svigtede i begyndelsen af coronakrisen, skriver den socialdemokratiske regeringschef i en debatartikel i Dagens Nyheter.

Her skitserer han samtidig, hvordan han mener, at EU-samarbejdet bør forbedres og udvikles, så det bliver bedre under fremtidige kriser.