Yderligere 45 er døde i Sverige med Covid-19

Det høje smittetal og de mange døde med Covid-19 i Sverige har i første omgang fået Danmark og Norge til at udelukke Sverige fra en generel åbning af grænserne.

Det meddelte de to landes regeringer fredag.

Statsepidemiolog Anders Tegnell erkendte over for avisen Expressen, at det var en fejl, at man ikke i starten af coronakrisen fik testet svenskere, der havde været på skirejse i Østrig.