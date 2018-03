Xi advarer Taiwan om historisk straf i forsøg på adskillelse

Xi understreger over for de næsten 3000 delegerede, at ethvert forsøg på at adskille Taiwan fra den kinesiske nation er "dømt til at fejle".

Selvstyret Taiwan vil stå over for en "historisk straf" i ethvert forsøg på separatisme, siger Xi Jinping.

Taiwan er et af Kinas mest følsomme spørgsmål og et potentielt farligt militært brændpunkt, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Kinas fjendtlighed over for Taiwan er vokset siden valget af Tsai Ing-wen som præsident i 2016. Hun tilhører det uafhængige oppositionsparti Democratic Progressive Party (DPP).

Kina mistænker, at Tsai vil presse på for at opnå formel uafhængighed, hvilket vil være at krydse en rød linje over for kommunistpartiets ledere i Beijing. Tsa har dog sagt, at hun ønsker at opretholde status quo og er forpligtet til at sikre fred.

Samtidig har det gjort Kina rasende, at USA's præsident, Donald Trump, i sidste uge underskrev en lov, der opfordrer USA til at sende højtstående embedsmænd til Taiwan for at mødes med taiwanske kolleger og omvendt.

USA har ikke formelle bånd til Taiwan, men er ifølge loven forpligtet til at hjælpe det med selvforsvar. USA er også øens primære kilde til våben.

- Det er en fælles forhåbning for alle kinesere og i deres grundlæggende interesse at sikre Kinas suverænitet og territoriale integritet, siger Xi Jinping i sin afsluttende tale til Den Nationale Folkekongres.

Xi ble lørdag enstemmig valgt til præsident for en ny femårig periode. Ikke en eneste på Folkekongressen stemte blankt eller imod præsidenten. Han modtog således samtlige 2970 stemmer.