Whistleblower-skandale i Irland kan føre til valg inden jul

Irlands justitsminister, Frances Fitzgerald, er nødt til at træde tilbage. Ellers tvinger hun landet ud i et lynvalg i næste måned.

- Jeg mener, at tánaiste (det irske ord for landets vicepremierminister, red.) bør erkende, at hvis hun ikke trækker sig, så tvinger hun landet ud i et lynvalg, som ingen ønsker, ingen har brug for, og som ikke er i landets interesse, siger medlem af det konservative Fianna Fáil Jim O'Callaghan til tv- og radiostationen RTÉ.

- Jeg ser ingen anden vej ud af dette, siger han til RTÉ ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Presset på justitsminister Frances Fitzgerald voksede betydeligt mandag efter offentliggørelsen af nye dokumenter om hendes omstridte håndtering af en whistleblowerskandale i den irske politistyrke, Garda.

Sagen bunder i nogle e-mails, som Frances Fitzgerald fik tilsendt i 2015 om politiets magtstrategi mod whistlebloweren, betjent Maurice McCabe.

Blandt andet afslører en e-mail ifølge britiske Press Association, at Garda forsøgte at miskreditere whistlebloweren, som påstod, at der foregik korruption i politistyrken.

Frances Fitzgerald har gentagne gange sagt, at hun ikke husker indholdet af denne e-mail. Nye dokumenter afslører dog, at en afdeling under justitsministeriet dengang skrev, at "ministeren har noteret e-mailen".

Trods opfordringer til justitsministeren fra oppositionspartiet Fianna Fáil om at træde tilbage siger en talsmand for premierminister Leo Varadkar mandag aften ifølge Press Association, at premierministeren står bag sin justitsminister.

- Vi forsøger at finde en mellemvej, der gør det muligt for regeringen at fortsætte og også fortsætte med det vigtige arbejde, vi gør, især med brexit, siger premierminister Leo Varadkar.

Lykkes det ikke at finde et kompromis, kan det lede til et regeringskollaps, da Fianna Fáil muligvis vil trække sin støtte til den Fine Gael-ledede mindretalsregering.

Fianna Fáil-leder Micheal Martin og premierminister Leo Varadkar mødes igen tirsdag morgen for at drøfte situationen. Lykkedes det ikke at blive enige om en løsning, er der varslet en mistillidsafstemning om justitsminister Frances Fitzgerald tirsdag aften klokken otte lokal tid.

Embedsmænd i EU siger til Reuters, at hvis Irland bliver tvunget ud i et lynvalg inden jul, vil det komplicere EU's brexit-topmøde 14. december.