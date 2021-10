Whistleblower opfordrer til skærpet tilsyn med Facebook

Mandag blev platformen ramt af et flere timer langt nedbrud, så millioner af brugere verden over ikke kunne få adgang, og på børsen i New York faldt kursen på Facebook-aktien med næsten fem procent.

Men ikke nok med det.

Tirsdag kan Facebook se frem til at skulle forsvare sig mod beskyldninger fra en tidligere it-medarbejder og whistleblower, Frances Haugen, der i en høring i Kongressen vil opfordre til, at der bliver ført tilsyn med it-giganten.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters, som har fået indblik i, hvad Haugen vil fortælle et underudvalg i Senatet.

- Da vi indså, at tobaksfirmaer skjulte de skader, de forvoldte, greb regeringen ind. Da det gik op for os, at biler var mere sikre med sikkerhedsbælter, greb regeringen ind. Jeg beder jer om at gøre det samme her, står der i Haugens skriftlige udsagn.

Amerikanske politikere har i årevis truet med at føre kontrol med Facebook og andre sociale medier, som bliver kritiseret for at trampe på privatlivets fred, være et talerør for farlige misinformationer og skade unges trivsel, skriver AFP.

Haugen har anonymt lækket interne dokumenter fra Facebook til myndigheder og avisen Wall Street Journal. Dokumenterne viste, hvordan Facebook var klar over, at dens tjenester, deriblandt Instagram, kan skade unge piger. Særlig i forhold til deres krop.

Den 37-årige Frances Haugen, som ud over Facebook også har arbejdet for Google og Pinterest, sagde i et interview søndag på CBS-programmet 60 Minutes, at Facebook er værre, end hun havde forestillet sig.

Hun beskyldte også selskabet for at tænke på profit på bekostning af brugernes ve og vel.

- Den version af Facebook, som eksisterer i dag, flår vores samfund i stykker, sagde hun.

Haugen forklarer i interviewet, hvordan Facebook justerer sine algoritmer for at skabe reaktioner hos brugerne, og siger, at selskabets egen forskning viser, at det er lettere at udløse had end andre følelser.

Vicepræsident i Facebook, Nick Clegg, betegner beskyldningerne som misvisende og afviser, at Facebooks egen forskning advarer mod, at Instagram er skadelig for unge piger.