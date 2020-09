Whistleblower fik ordre af Det Hvide Hus: Ikke mere om Rusland

En højtplaceret efterretningsekspert siger, at han af Det Hvide Hus blev beordret til ikke længere at indsamle oplysninger om russisk indblanding i USA's valgkamp.

Beskeden om at stoppe rapporteringen om Ruslands aktiviteter i valgkampen blev givet til ham af ministeriets fungerende leder, Chad Wolf.

I sin klage siger han, at Wolf gav ham ordren, som kom fra præsident Donald Trumps nationale sikkerhedsrådgiver, Robert O'Brien.

Ifølge Murphy blev han straffet ved 1. august at blive frataget sin opgave. Det skete, efter at han i to år havde forsøgt at forhindre, at rapporter om efterretninger blev forvrænget af politiske grunde.

Den slags forvrængninger handlede blandt andet om at overdrive truslen om terrorister, som skulle bevæge sig ind i USA fra Mexico, at nedtone faren fra hvid nationalisme og at holde rapporter om russisk indblanding tilbage.

Wolf fortalte ham, at nogle efterretninger skulle holdes tilbage, "fordi det får præsidenten til at se skidt ud".

Murphy blev herefter, siger han, slettet til møder, der handlede om russisk indblanding i valget.

Det er det demokratisk ledede efterretningsudvalg i Repræsentanternes Hus, der har offentliggjort Murphys klage. Her skal han vidne 21. september.

Trump har ofte underspillet russisk indblanding i USA's valg.

Det er på trods af, at de amerikanske efterretningstjenester i januar 2017 konkluderede, at Rusland i valgåret 2016 aktivt arbejdede på at få republikaneren Trump valgt. Blandt andet ved at hacke Det Demokratiske Parti og gennem falske historier på de sociale medier.

Murphy oplyser, at han i ministeriet for intern sikkerhed har indsendt to klager om forløbet. Men klagerne førte til, at han blev overflyttet til en afdeling for management.