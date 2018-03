Whistleblower: Facebook-data hjalp brexit-lejren

En computerekspert, som har udløst en global debat om sociale medier og personlige oplysninger, redegjorde tirsdag for sin sag over for medieudvalget i det britiske parlament.

Christopher Wylie har vakt international opsigt med beskyldninger om, at det politiske konsulent og analyseselskab Cambridge Analytica brugte oplysninger fra over 50 millioner Facebookprofiler til at hjælpe Donald Trump under præsidentvalgkampen i 2016.