Weiss: Den hårdeste dom passende til den hårdeste forbrydelse

- Det er den hårdest tænkelige dom passende til den hårdest tænkelige forbrydelse, siger hun.

Birte Weiss blev indkaldt som vidne i retssagen, efter at hun rejste til byen Biljani i Bosnien-Hercegovina. Her interviewede hun en skoleinspektør, som blev mistænkt for at have ledet en massakre i byen, der kostede 258 indbyggere livet.

Interviewet og Weiss' vidnesbyrd fandt anklagerne relevant at bruge i sagen.

- Når domstolen mente, at jeg havde en viden, som de kunne bruge, så er det en fuldstændig selvfølgelig ting, at det gør man, siger Weiss.

Da man ville åbne for massegravene til massakren i byen, var Weiss tilfældigvis i nærområdet for at indvie en flygtningelandsby. Her blev hun kaldt ind som et uvildigt vidne til åbningen af graven.

- Det var en ultimativt overgreb, der var sket på en fuldstændig uskyldig befolkning i en lille landsby. Samtlige mænd var blevet sorteret fra. Nogle var blevet kørt i fangelejre, og andre blev kørt i skoven, skudt og endte i en massegrav, fortæller Weiss.

Selv om der nu er faldet dom over Mladic, så påpeger Weiss, at der stadig er mange, der var involveret i forbrydelserne, som stadig går fri.

- Der er en masse mennesker, som ikke bliver domfældt. For mange mennesker i Bosnien er det jo et problem. For den beboer, der så sin mand blive skudt ned, er den egentlige krigsforbryder ikke en fjern general. Det er det ansigt, som hun så løfte geværet og skyde sin mand. Der er mange forskellige niveauer i opfattelsen af, hvad retfærdighed er, efter så hæslige begivenheder, afslutter Birte Weiss.