Weinsteins advokat fastholder uskyld i sidste bemærkning

Den 67-årige filmproducer Harvey Weinsteins forsvarsadvokat, Donna Rotunno, opfordrer nævningetinget til at bruge deres "sunde fornuft" i retten i New York.

Under den sidste bemærkning i retssagen torsdag lokal tid sagde hun, at #MeeToo-bevægelsen er gået for langt - og at kvinderne har brugt Weinstein, ikke omvendt.