Weinstein vil tie under forberedelse af mulig retssag

Det siger han i en erklæring, efter at han har fået afvist en begæring om mere tid til at forberede sig på en afhøring.

Den tidligere filmproducent Harvey Weinstein vil ikke lade sig afhøre af en storjury i New York. Storjuryen skal afgøre, hvorvidt han skal tiltales for voldtægt og andre seksuelle overgreb.

Weinsteins advokater har sagt, at de ikke har fået tilstrækkelig tid til at forberede deres klient på at afgive forklaring.

De siger, at Weinstein først fik kendskab til de specifikke anklager fra bestemte personer, efter at han fredag i sidste uge meldte sig hos myndighederne.

Han havde fået en tidsfrist til onsdag, hvor han skulle meddele, hvorvidt han vil lade sig afhøre af storjuryen eller ej.

Anklagemyndigheden har ikke kommenteret, hvilke følger Weinsteins beslutning får.

Weinstein står i New York over for anklager fra to kvinder om voldtægt og kriminelle sexovergreb.

Dusinvis af andre kvinder har beskyldt for sexchikane og overgreb - fra sexchikane til overfald forskellige steder. Men sagerne i New York er de første, der er på vej for retten.

Den 66-årige tidligere filmmogul nægter, at han har haft sex med nogen uden deres samtykke.

En talsmand for myndighederne siger til nyhedsbureauet AP, at han formelt er sigtet for voldtægt i 2013 og seksuelle overgreb på to kvinder i 2004.

Weinstein meldte sig på en politistation fredag morgen. Her blev han præsenteret for sigtelserne. Han blev siden løsladt mod en kaution på en million dollar. Han blev udstyret med en gps-fodlænke og afleverede sit pas.

De første beskyldninger mod ham kom frem, da The New York Times og The New Yorker i 2017 skrev, at en lang række kvinder - heriblandt flere filmstjerner - anklagede ham for seksuelle overgreb.

Det udløste en bølge af yderligere anklager mod filmmageren. Beskyldningerne kom fra blandt andre Salma Hayek, Gwyneth Paltrow og Angelina Jolie. De handler om såvel overgreb som upassende opførsel.

Samlet har mere end 75 kvinder anklaget ham for overgreb.

Opmærksomheden omkring Harvey Weinstein skabte den store #MeToo-bølge, der siden da har skabt opmærksomhed om seksuel chikane i flere faggrupper verden over.