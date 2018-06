Weinstein fastholder uskyld ved retsmøde

I den pågældende sag er han anklaget for at voldtage en kvinde på et hotelværelse i 2013 samt at tvinge en anden kvinde til at udføre oralsex på ham på sit kontor.

Ved et retsmøde i New York tirsdag har den tidligere filmproducent Harvey Weinstein erklæret sig uskyldig i anklager om voldtægt og seksuelle overgreb i to sager, hvor han er tiltalt.

Sagerne er første gang Harvey Weinstein i retten skal forsvare sig mod de anklager om voldtægter, seksuelle overgreb og krænkelser, som han ufrivilligt er blevet verdenskendt for.

Sidste år skrev avisen New York Times og magasinet The New Yorker om en række kvinders anklager mod filmproducenten. Anklagerne blev de første af mange mod Weinstein og senere bredte de sig og opslugte hele branchen i det, der i dag kendes som #MeToo-bevægelsen.

Det var dog først 25. maj i år, at politiet i New York som de første rejste en sag mod Harvey Weinstein, der samme dag meldte sig til myndighederne under stor mediebevågenhed.

Ved den lejlighed oplyste Weinsteins advokat, at den tidligere filmproducent agtede at erklære sig uskyldig i de pågældende sager. Weinstein er senere blev løsladt mod en kaution på en million dollar samt at en fodlænke blev placeret på hans ankel.

Ved tirsdagens retsmøde svarede en fåmælt Harvey Weinstein ja og nej på en række formelle spørgsmål - såsom om han forstod sine rettigheder.

Weinsteins advokat, Benjamin Brafman, har kaldt anklagerne "absurde" og kvinderne bag utroværdige.

Ifølge Brafman havde kvinden bag anklagen om voldtægt på et hotelværelse et længerevarende og frivilligt seksuelt forhold til Weinstein også efter 2013.

Navnet på kvinden er ikke kendt for offentligheden.

Også anklageren i sagen har tiltrukket sig opmærksomhed. Cyrus R. Vance Jr. har i første omgang kaldt det forventet, at Weinsteins advokater vil angribe kvinderne bag anklagerne.

Cyrus R. Vance Jr. modtog kritik fra kvinderettighedsgrupper, efter han i 2015 nægtede at åbne en sag mod Harvey Weinstein.

Dengang kom en italiensk model til politiet med anklager om, at Weinstein havde raget på hende under et møde.

Politiet optog herefter en samtale mellem modellen og Weinstein, hvor hun konfronterede ham og han undskyldte for sin opførsel. Men Cyrus R. Vance Jr. mente ikke, at der var tilstrækkelig bevis til at retsforfølge filmproducenten på den baggrund.