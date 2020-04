Weinstein ses her forlade retten i New York City tilbage i januar.

Weinstein anklaget for seksuelt overgreb i ny sag i Los Angeles

Voldtægtsdømte Weinstein anklages i ny sag for at have rørt en kvinde "intime steder" og frihedsberøvet hende.

Den tidligere filmproducent Harvey Weinstein er fredag lokal tid blevet anklaget for seksuelt overgreb i en tredje sag i Los Angeles.

Weinstein afsoner aktuelt en straf, som han fik i en ret i Manhattan i New York City. Dommen lød på 23 år for blandt andet voldtægt.

68-årige Weinstein er allerede blevet anklaget for voldtægt i Los Angeles af en kvinde og et voldeligt seksuelt overgreb mod en anden kvinde - begge dele i februar 2013.

Den seneste sag relaterer sig til en hændelse i maj 2010 på et hotel i Los Angeles-forstaden Beverly Hills. Det meddeler anklagemyndighedens kontor.

Weinstein bliver i den nye sag anklaget for i alt fem forhold.

Weinsteins talsmand, Juda Engelmayer, har afvist at kommentere, før Weinsteins advokater har udtalt sig. De har ikke umiddelbart været til at få fat i for Reuters.

I den nye sag lyder anklagen, at Weinstein berørte den forurettede "intime steder", mens hun var frihedsberøvet mod sin vilje af den tidligere filmproducent og en unavngiven anden person.

Over 100 kvinder har beskyldt Weinstein for forskellige former for seksuelle overgreb - heriblandt voldtægt - over en årtier lang periode.

Han har afvist beskyldningerne. I stedet har han sagt, at der var tale om frivillige handlinger.

Ingen af de tre kvinder, der anklager Weinstein, fremgår med navn i retsdokumenterne.

Den tredje kvinde blev interviewet af politiet i oktober som et muligt vidne i de andre to sager.

Hun kom samtidig med "information, der bekræftede, at et overgreb fandt sted inden for forældelsesfristen på 10 år", skriver anklagerne.

Anklagemyndigheden meddeler også, at to andre sager blev afvist. Det skyldes, at "ofrene ikke ønskede at vidne mod den anklagede i denne sag".

Anklagerne i Los Angeles har bedt om få udleveret Weinstein fra staten New York og overtage varetægten af ham. Han ventes at blive stillet for retten, når han ankommer.

Straframmen i de tre sager i Los Angeles er op til 29 år, skriver anklagerne.

Harvey Weinstein blev 11. marts idømt 23 års fængsel for seksuelt overgreb mod tidligere produktionsassistent Mimi Haley og voldtægt af skuespiller Jessica Mann.

Weinstein blev i et fængsel i New York testet positiv for coronavirus kort efter sin voldtægtsdom. Han skulle dog nu være symptomfri.