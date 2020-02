Washington erklærer undtagelsestilstand efter coronadødsfald

Den amerikanske delstat Washington har erklæret undtagelsestilstand, efter at det første dødsfald i USA som følge af coronavirus er blevet bekræftet lørdag lokal tid.

Det siger Washingtons guvernør Jay Inslee ifølge BBC.

Undtagelsestilstand betyder i dette tilfælde, at alle statslige myndigheder er pålagt at bruge alle nødvendige ressourcer for at forberede sig på et virusudbrud.

- Tiden er inde til at tage fornuftige, proaktive beslutninger for at sikre sundheden og sikkerheden for dem, der bor i delstaten Washington, siger Inslee i en erklæring.

Den døde var en mand i 50'erne, som havde andre sygedommen. Han var indlagt på et sygehus i King County, en forstad til storbyen Seattle.

Ifølge de lokale sundhedsmyndigheder havde manden ikke rejst i nogen af de hårdt virusramte lande.

Tidligere var der forvirring om patienten, da USA's præsident, Donald Trump, beskrev ham som "en vidunderlig kvinde".

Trump opfordrede desuden amerikanerne til ikke at gå i panik over virusudbruddet.

Samtidig sagde han, at "yderligere dødsfald i USA er sandsynlige", men "sunde mennesker bør være i stand til at komme sig".

I Washington er der også lørdag blevet registreret et tilfælde af coronavirus på et plejehjem, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Det er kritisk, da coronavirusset påvirker ældre og svækkede hårdest.

I USA er der registreret omkring 70 smittede personer, viser en opgørelse fra Johns Hopkins University.

En amerikansk statsborger døde af coronavirus i begyndelsen af februar i det kinesiske epicenter for virusset, Hubei-provinsen.

På verdensplan har virusset ramt omkring 60 lande, mere end 2900 personer er døde, og der er registreret over 86.000 smittetilfælde.

Langt de fleste dødsfald er sket i Hubei-provinsen, hvor virusset begyndte i slutningen af sidste år i byen Wuhan. Det menes at stamme fra et dyremarked.