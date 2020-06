Warszawas borgmester er gået ind præsidentvalgkamp

Der kræves 100.00 underskrifter for at blive berettiget til opstilling ved præsidentvalget den 28. juni.

Valget skulle have fundet sted tidligere, men blev udskudt på grund af coronakrisen.

Borgmesteren er fra centrumpartiet Borgerplatforme. Her har han har overtaget et kandidatur fra Malgorzata Kidawa-Blonska, som blev upopulær ved at opfordre til boykot af et præsidentvalg gennemført udelukkede med brevstemmer.

Det regerende Lov- og Retfærdighedsparti havde presset på for at gennemføre valget med brevstemmer, da coronaepidemien kom på tværs af valgkampen i det tidlige forår.

Regeringspartiet PiS og præsident Andrzej Duda sagde, at de ville gennemføre valget i maj for at overholde forfatningen. Kort efter foreslog de at sende stemmesedler med posten til alle vælgere, som skulle aflevere dem i særlige stemmeurner.

Men det blev mødt med heftig modstand fra oppositionen og ngo'er.

Blandt andet fordi Andrzej Duda hver dag kan fremstå som statsmand på pressemøder om kampen mod coronakrisen, mens modstandernes valgmøder er aflyst på grund af forbuddet mod offentlige forsamlinger.