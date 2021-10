Wammen vil have penge til klima højt på EU-kollegers dagsorden

Men det kræver en større indsats, mener finansminister Nicolai Wammen (S). Han opfordrer derfor under et møde tirsdag de øvrige finansministre i EU til at følge Danmarks eksempel.

Det er vigtigt, at de rige lande overholder løftet om at bidrage med 100 milliarder dollar - cirka 641 milliarder kroner - årligt til fattige landes klimakamp.

- Jeg oplever, at alle er klar over udfordringens størrelse, og nu må alle så også sørge for at betale den del af regningen, som hvert land bør tage på sig. Og Danmark har vist eksemplet, ved at vi i vores finanslov og i øvrigt med offentlige og private investeringer bidrager så stærkt, som vi gør.

- Derfor er min opfordring til kollegerne i dag, at vi skal i mål med de 100 milliarder til at hjælpe med klimaindsatsen i de fattige lande. Og der er et stykke vej, inden vi når dertil, siger han.

Han understreger, at der skal være styr på klimafinansieringen inden klimatopmødet COP26 i Glasgow, Skotland, til november.

- Derfor er det en opgave, alle må have højt på deres dagsorden i den kommende tid, siger finansministeren.

De konklusioner, finansministrene i EU tirsdag når frem til, udgør forhandlingsmandatet for EU i forhold til klimafinansiering ved COP26.

Det er imidlertid ikke EU alene, der skal trække læsset. Finansminister Nicolai Wammen mener, at det også er nødvendigt, at EU lægger pres på andre udviklede lande, så de også leverer.

Derudover spiller den private sektor også en rolle i forhold til at nå målet om 100 milliarder dollar årligt - frem til 2025 - til klimaindsatsen i fattige lande.

- Den private sektor er helt afgørende vigtig i forhold til at støtte op om de fattige lande, som har nogle af de allerstørste klimaudfordringer.

- Der synes jeg, at danske virksomheder i høj grad er på banen. Jeg glæder mig over, at man fra danske virksomheders side og pensionskasser og andre har meldt sig ind i klimakampen. Og det håber jeg også, kan inspirere andre lande, siger Wammen.