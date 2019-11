Wammen underskriver EU-plan for flyafgift - men støtter ikke

Det fremgår af en erklæring fra ni EU-lande, herunder Danmark, som er underskrevet torsdag. Det er en direkte opfordring til EU-Kommissionen om at præsentere forslag, der vil bringe prisen på flyrejser op.

Passagerer skal i højere grad betale for den forurening, som de bidrager til, når de rejser med fly. Klimaaftrykket skal afspejles i billetprisen.

- Sammenlignet med andre transportformer er flytrafik ikke prissat tilstrækkeligt, hedder det i erklæringen fra de ni lande.

Danmark er medunderskriver. Finansminister Nicolai Wammen (S), som har underskrevet dokumentet på Danmarks vegne, er imidlertid ikke klar til at støtte flyafgifter.

- Vi (regeringen, red.) har ikke på nuværende tidspunkt taget stilling til, hvad de bedste virkemidler kan være, siger Wammen umiddelbart før underskriftceremonien i Bruxelles.

Han bekræfter også, at regeringen ikke med dette tilslutter sig flyafgifter. Men han har noteret sig, at "flere danske partier" støtter idéen.

Han lægger i stedet vægt på, at regeringen med initiativet ønsker, at EU-Kommissionen skal se på, "hvordan man bedst" kan bringe CO2-udledningen ned, som er baggrunden for forslaget.

- Det synes vi, er et godt initiativ. Det er derfor, at jeg bakker op om det, og det er derfor, at jeg nu går op og er en del af det, siger Nicolai Wammen.

Det fremlægges klart i erklæringen, at udledningen af blandt andet CO2 fra flyrejser skal afspejles i prisen. Det er, som det fremgår, ikke tilfældet i dag.

Landene sætter fokus på, at mellem to og tre procent af den globale CO2-udledning skyldes flytrafik. Desuden påpeger de, at flyrejser også har andre negative effekter som støj og luftforening.

I rækken af argumenter indgår, at internationale flyrejser i dag hverken er pålagt punktafgifter eller moms.

Der mangler koordinering, mener initiativtagerne, hvis man skal begrænse flytrafikkens påvirkning af klimaet.

- Vi opfordrer EU-Kommissionen til at præsentere et forslag til et EU-initiativ om flypriser, skriver de ni lande i erklæringen.

En række EU-lande, herunder flere af de underskrivende lande, har allerede indført afgifter.

- Vi mener, at en bedre koordinering af prisen for luftfartens negative effekter kan sikre, at den, som forurener, betaler en mere rimelig pris for brugen af flytransport, hedder det i erklæringen.

De øvrige underskrivere er ministre fra Tyskland, Frankrig, Italien, Holland, Sverige, Belgien, Bulgarien og Luxembourg.

Holland har taget initiativ til erklæringen.