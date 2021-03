Verdenssundhedsorganisationen (WHO) melder fredag, at der indtil videre ikke er fundet nogen sammenhæng mellem AstraZeneca-vaccinen og de blodproptilfælde, der har været i Europa. (Arkivfoto)

WHO's sikkerhedspanel: AstraZeneca har et enormt potentiale

WHO's sikkerhedspanel vurderer fredag, at det fortsat er sikkert at vaccinere med vaccinen fra AstraZeneca.

Panelet lægger vægt på, at de tilgængelige data om flere blodproptilfælde, der er opstået efter vaccination med AstraZenecas vaccine, ikke overstiger, hvad der normalt vil være i befolkningen.

- AstraZeneca-vaccinen har fortsat en positiv risikoprofil med et enormt potentiale for at forhindre infektioner og reducere dødsfald verden over, skriver sikkerhedspanelet i en pressemeddelelse.

Således bakker WHO Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) op i deres vurdering af, at man bør fortsætte vaccination med AstraZeneca.

Sikkerhedspanelet har sammen med EMA gennemgået 18 sager om blodpropper.

Selv om der har været sjældne tilfælde af blodpropper i kombination med faldende antal blodplader efter AstraZeneca-vaccinen, konkluderer panelet, at det ikke er klart, at hændelserne er forårsaget af vaccinen.

- Der er endnu ikke fastslået noget forhold mellem disse sjældne tilfælde og vaccinen, fastslår panelet.

WHO vil fortsat undersøge sikkerhedsdata fra alle coronavacciner.

Organisationen understreger, at sundhedspersonale og vaccinerede bør blive undervist i at genkende eventuelle tegn på alvorlige bivirkninger eller reaktioner efter vaccination.

Desuden opfordrer panelet landene til at fremme viden om sikkerheden ved alle vacciner.

Danmark har haft vaccination med AstraZeneca stillet i bero siden torsdag den 11. marts. Foreløbig varer pausen indtil torsdag den 25 marts. Da ventes Sundhedsstyrelsen at komme med en ny melding.

- Vi gør det ud fra et forsigtighedsprincip. Vi er nødt til at grave yderligere ned i de danske og udenlandske indberetninger om bivirkninger, sagde Søren Brostrøm, direktør i Sundhedsstyrelsen fredag på et pressemøde.