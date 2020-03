WHO vil indlede corona-test i krigshærgede Syrien

Verdenssundhedsorganisationen, WHO, vil begynde at teste for coronavirus i det oprørskontrollerede nordvestlige Syrien denne uge.

WHO udtrykker stor bekymring over muligheden for, at pandemien spredes til en region, hvor sundhedssystemet er blevet ødelagt af mange års borgerkrig.

Kun omkring halvdelen af de medicinske faciliter i det oprørskontrollerede Syrien er funktionelle.

Knap en million mennesker, der er blevet internt fordrevet af borgerkrigen, opholder sig i området i midlertidige huse eller overfyldte flygtningelejre.

- Vi håber at kunne have maskineriet og testene til at kunne begynde at teste folk i løbet af denne uge, siger Rick Brennan.

- Vi er meget bekymrede. Alle de omkringliggende lande har registreret smittetilfælde.

Den syriske regering er begyndt at teste personer i de resterende områder af landet. Men regeringen har endnu ikke rapporteret nogle smittetilfælde til WHO.

Nord for Syrien har Tyrkiet bekræftet sit første tilfælde i sidste uge, mens nabolandet Irak har konstateret 93 smittede.

Længere mod øst har Iran det tredjehøjeste antal smittede i verden - kun overgået af Kina og Italien. I Iran er der knap 13.000 smittede, viser WHO's data.

Antallet af smittede kan dog været meget større i Iran, vurderer Brennan, der besøgte landet i sidste uge.

Han anslår, at det officielle antal kan være blot en femtedel af de reelt smittede.

Det skyldes, at det kun er de værste tilfælde, der testes i Iran, som det også er tilfældet i nogle mere velhavende europæiske lande.

- Vi har sagt, at det svageste led i deres kæde er deres data, siger Brennan om Iran.

- De forbedrer hastigt deres mulighed for at teste, og så vil tallene stige.

Irans håndtering af virusudbruddet er blevet stærkt kritiseret af FN i sidste uge.

Men den regionale WHO-chef understreger, at Irans regering er "meget dedikeret og tager situationen meget alvorligt".