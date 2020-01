WHO vil have mere afklaring før beslutning om sundhedskrise

En hasteindkaldt komité har onsdag aften i flere timer diskuteret situationen. Og her er de altså kommet frem til, at det er "en kompleks situation under udvikling".

Det er konklusionen efter et hastemøde onsdag, lyder det på et pressemøde

Verdenssundhedsorganisationen WHO udskyder at tage stilling til, om det ukendte virus fra Wuhan, Kina, udgør en international sundhedskrise.

Derfor mødes komitéen, der består af 16 eksperter, igen torsdag for at tage en endelig beslutning.

Indtil videre er 17 personer i Kina døde af virusset, og mindst 470 personer er blevet smittet.

Langt størstedelen af smittetilfældene er blevet fundet i Wuhan, der har omkring 11 millioner indbyggere og ligger i hjertet af Kina.

Generaldirektør for WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus understreger på pressemødet, at de har brug for klarere beviser for at tage beslutningen.

Derfor er der et hold i Kina for at undersøge situationen nærmere. Kina takker han desuden for et godt samarbejde.

En international sundhedskrise dækker over "en ekstraordinær begivenhed, som udgør en folkesundhedsrisiko i andre lande gennem international spredning af sygdommen, og som potentielt kræver et koordineret internationalt svar".

Det kan eksempelvis være rejserestriktioner eller screening af passagerer i lufthavne.

Onsdag aften dansk tid er borgere i Wuhan af myndighederne blevet bedt om ikke at forlade byen, medmindre særlige omstændigheder gør sig gældende. Det skriver Reuters.

Desuden lukker byen for offentlig transport torsdag formiddag. Udgående tog og fly fra byen bliver der ligeledes lukket for.