WHO vil forsøge for måske sidste gang at finde årsag til corona

Udmeldingen kommer, efter at WHO onsdag satte navne på de 26 medlemmer, der skal udgøre organisationens videnskabelige rådgivningsgruppe omkring oprindelsen af nye patogener.

Et nyoprettet forskerhold fra Verdenssundhedsorganisationen (WHO) kan være sidste skud i bøssen med hensyn til at fastslå coronapandemiens oprindelse.

Gruppen går på engelsk under forkortelsen Sago.

Den skal blandt andet undersøge, om coronavirusset hoppede fra dyr til mennesker på et eller flere markeder i den kinesiske by Wuhan, som der tidligere er blevet spekuleret i, eller om virusset slap ud af et laboratorie ved en fejl.

WHO's krisechef, Mike Ryan, siger, at det nye panel af forskere "kan være vores sidste chance for at fastslå oprindelsen af coronavirusset, der har fået hele verden til at gå i stå".

- Vi vil gerne tage et skridt tilbage og skabe et miljø, hvor vi igen kan kigge på de videnskabelige udfordringer.

- Det her er vores bedste chance, og det kan være vores sidste chance for at forstå, hvordan dette virus er opstået, siger han onsdag.

Det er over halvandet år siden, at coronavirusset første gang blev opdaget i Wuhan. Men spørgsmålet om, hvordan virusset først kom frem, er fortsat ubesvaret.

I februar sendte WHO et hold af forskere til Kina for at undersøge virussets oprindelse. De konkluderede, at virusset formentlig kom fra flagermus, men at der stadig var brug for flere undersøgelser for at fastslå dette.

WHO's generaldirektør, Tedros Adhanom Ghebreyesus, erkendte dog senere, at efterforskningen blev besværliggjort af manglende samarbejdsvillighed fra Kina.

Lederen af gruppen - danske Peter Embarek - lykkedes kun med at få teorien om laboratorieudslippet med i den endelige rapport, fordi han lovede det kinesiske forskerhold, at WHO's rapport ikke ville anbefale, at teorien skulle undersøges yderligere, oplyste han dengang til TV 2.

Ledende epidemiolog hos WHO Maria Van Kerkhove siger onsdag, at hun håber, at organisationen får lov at indlede nye undersøgelser i Kina.

Kinas FN-ambassadør i Genève, Chen Xu, siger dog, at konklusionerne fra den seneste undersøgelse i landet var "meget klare", og at "det er på tide at sende forskerhold til andre steder".