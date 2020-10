WHO-studie: Remdesivir kan ikke redde patienter

Det skriver The Financial Times ifølge nyhedsbureauet Reuters på baggrund af en nyt studie udført af Verdenssundhedsorganisationen (WHO).

Lægemidlet Remdesivir, der bruges til at behandle hårdt ramte coronapatienter, har ikke nogen effekt på patienternes chance for overlevelse.

Under coronakrisen har det længe været kendt, at Remdesivir kan gøre de ramte patienter hurtigere raske. Men det nye studie viser altså, at midlet ikke kan redde patienter.

WHO har testet fire forskellige lægemidler på 11.266 indlagte patienter. Det er Remdesivir, hydroxyklorokin, antihiv-medicin og interferon.

Allerede i juni stoppede man dog med at bruge hydroxyklorokin og antihiv-medicinen, da det viste sig at være ineffektivt ifølge WHO.

Man fortsatte derfor med Remdesivir og interferon på 500 hospitaler i 30 lande, fortalte WHO-chef Soumya Swaminathan onsdag.

Studiet viser, at ingen af de to lægemidler "væsentligt påvirkede dødeligheden" eller reducerede behovet for respirator for patienterne.

WHO har ikke selv kommenteret resultatet, som fremlægges af The Financial Times.

Det er det amerikanske medicinalselskab Gilead Sciences, der står bag produktionen af Remdesivir.

Gilead fremhævede selv i september, at et studie foretaget med 1062 patienter viste, at Remdesivir gør patienter raske fem dage tidligere end normalt. Resultaterne er fremlagt i New England Journal of Medicine.

Remdesivir var det første lægemiddel, som præsident Donald Trump blev behandlet med, da han i begyndelsen af oktober blev smittet med covid-19.

Også i Danmark er effekten af Remdesivir blevet fremhævet af flere læger. Senest fortalte ledende overlæge og professor på Aarhus Universitetshospital Lars Østergaard, at Remdesivir er en god behandling, "der hindrer virus i at formere sig".