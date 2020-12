WHO strammer anbefalinger om mundbind

Hvis folk ikke kan holde en afstand på mindst en meter i disse indendørs rum og lokaler, så bør de bære mundbind, selv hvis der er god ventilation, hvor de opholder sig.

Det gælder også for børn over 12 år, fremgår det af WHO's nye retningslinjer.

Man bør også bære maske udendørs, hvis man ikke er i stand til at holde fysisk distance til andre.

WHO's talskvinde, Margaret Harris, forklarer, at det er væsentlige ændringer i forhold til de tidligere anbefalinger om mundbind fra juni.

- Hvis man er inden døre, medmindre ventilationen er vurderet til at være passende, så råder WHO offentligheden til, at man går med et ikke-kirurgisk mundbind, uanset om den fysiske afstand på en meter kan opretholdes, siger hun.

WHO råder også til "universel maskering" på fællesområder som cafeterier og personalerum.