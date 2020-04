WHO roser Sveriges coronastrategi: Det er en fremtidig model

Det siger Michael Ryan, der er chef for Verdenssundhedsorganisationens (WHO) akutberedskab, skriver nyhedsbureauet TT.

Det er en misforståelse, når Sverige får kritik for at have ladet coronavirusset slå sig løs i samfundet uden at have indført de nødvendige restriktioner.

Michael Ryan roser Sveriges coronastrategi og kalder den "en fremtidig model".

- Jeg tror, at Sverige repræsenterer en fremtidig model. Hvis vi ønsker at vende tilbage til et samfund uden lukninger, skal samfundet tilpasse sig i en potentielt lang periode, hvor vores fysiske og sociale forhold skal tilpasse sig virusset, siger han ifølge TT.

Sveriges strategi har ellers vakt opsigt i især de skandinaviske lande, hvor blandt andet Norge og Danmark har lukket skoler, barer og restauranter, og samtidig har set langt færre coronarelaterede dødsfald end Sverige.

Sverige har ikke på noget tidspunkt lukket for eksempelvis skoler eller barer.

443 smittet med coronavirus har mistet livet i Danmark, der har 5,8 millioner indbyggere. I Sverige, der har 10,2 millioner indbyggere, er tallet 2462.

WHO's Michael Ryan mener alligevel, at Sverige har implementeret en god strategi.

- Sverige har implementeret en meget stærk folkesundhedspolitik omkring fysisk afstand, pleje og beskyttelse af mennesker i plejehjem og mange andre ting, siger han.

- Jeg tror, at der kan være erfaringer fra vores kolleger i Sverige. Igen vil jeg gerne understrege, at Sverige ikke har undgået at kontrollere for Covid-19, men har vedtaget en meget stærk strategisk linje for at kontrollere det i alle dele af samfundet, siger Michael Ryan.

Tirsdag forsvarede den svenske statsminister, Stefan Löfven (S), landets strategi.

- Der er lande med markant hårdere restriktioner end Sverige, der har højere dødsrater.

- Det er nemt at tro, at lukning og isolering vil fjerne virusset, men så let er det ikke, sagde han ifølge TT.