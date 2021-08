WHO opfordrer lande til at sætte tredje vaccineskud på pause

Det siger chefen for WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, onsdag.

WHO opfordrer alle lande til at vente med at give et tredje booster-vaccineskud indtil i hvert fald slutningen af september.

- Jeg forstår bekymringen fra alle regeringer i forhold til at beskytte deres befolkning mod Delta-varianten. Men vi kan ikke acceptere, at lande, der allerede har brugt det meste af verdens vaccineforsyning, bruger endnu mere, mens verdens mest sårbare befolkning fortsat ikke er beskyttet.

- Vi bliver nødt til i stedet at fokusere på at få dem, som er mest udsatte og mest i risiko for et slemt sygdomsforløb og dødsfald, vaccineret med deres to skud, siger han.

Flere af de lande, der er langt med deres vaccinationsprogrammer, debatterer i øjeblikket at supplere de første vaccineskud med et såkaldt boosterskud.

Nogle har allerede truffet beslutning om det - herunder Israel, der vil tilbyde stikket til alle over 60 år.

Tyskland har mandag meddelt, at de fra september vil give deres ældre og sårbare borgere det tredje stik.

Søndag skrev den britiske avis The Telegraph, at Storbritannien ligeledes vil tilbyde færdigvaccinerede personer over 50 år endnu et stik med en vaccine mod covid-19. Det skal også efter planen sættes i værk til september.

I Danmark har flere partier sagt, at det er en god idé med et tredje stik. Det gælder blandt andet Konservative, Dansk Folkeparti og Enhedslisten.

Fredag i sidste uge lød det fra Sundhedsstyrelsens direktør, Søren Brostrøm, at overvejelserne om et tredje stik pågår.

- Det holder vi skarpt øje med, og i første omgang går overvejelserne på, om ældre og sårbare grupper, som især risikerer alvorlig sygdom som følge af coronavirus, skal revaccineres på et tidspunkt, hed det i et skriftligt svar fra Brostrøm.