WHO opfordrer Europa til at skrue op for coronahåndtering

Meldingen kommer i lyset af, at en række europæiske lande har registreret rekordhøje antal daglige smittetilfælde.

Sådan lyder det fra topembedsmænd fra Verdenssundhedsorganisationen, WHO, mandag på et pressemøde.

Europa har brug for at skrue gevaldigt op for tempoet, når det gælder kampen mod coronavirusset.

Spanien og Frankrig har de seneste dage haft mere end 50.000 smittede på et enkelt døgn, mens kontinentet passerede en kvart million coronarelaterede dødsfald.

Udviklingen bekymrer WHO's krisechef, Mike Ryan.

- Lige nu halter vi efter dette virus i Europa. Hvis vi skal foran det igen, vil det kræve, at vi skruer gevaldigt op for tempoet i vores håndtering, siger Mike Ryan.

De 46 europæiske lande står for 46 procent af alle verdens smittetilfælde og knap en tredjedel af det globale antal dødsfald blandt coronapatienter, oplyser krisechefen på pressemødet.

Han siger samtidig, at hospitalerne i Europa har været gode til at øge kapaciteten på intensivafdelingerne, og dødsraten for coronasmittede er "meget, meget lav".

- Men vi ser et stort antal tilfælde, vi ser en sygdom, der breder, vi ser en meget høj rate af positive test og en manglende kapacitet, når det kommer til effektiv smitteopsporing, siger Mike Ryan.

- Mange lande står over for nedlukninger de kommende uger. Det er en situation, som ikke er kærkommen for noget land, er jeg sikker på, tilføjer han.

Ifølge Maria Van Kerkhove, WHO's epidemiolog, har organisationen stadig forhåbninger om, at landene ikke behøver at gå tilbage til de såkaldte nationale nedlukninger.

På verdensplan er der registreret mere end 43 millioner smittede og 1.150.000 coronarelaterede dødsfald.

Det kan dog være svært at lave sammenligninger lande imellem grundet de forskellige landes teststrategier.