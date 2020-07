Hygiejnen i Kina, her i byen Wuhan, har ikke altid været på højde med det, vi kender herhjemme. Manden plukker ænder, der skal sælges på et marked for fjerkræ. Som mange andre kinesiske byer har Wuhan også et marked, hvor der sælges levende dyr til fortæring. Det antages, at coronavirusset kan være opstået på sådan et marked. (Arkivfoto)

WHO og Kina er tavse om virusundersøgelse

Wuhan får måske ikke besøg af WHO's eksperter, der leder efter oprindelsen til coronavirusset i Kina. Det antages ellers, at virusset kommer fra denne by.

To viruseksperter er kommet til Kina i bestræbelserne på at afdække, hvordan coronavirusset opstod, og hvordan og hvorfor det blev en pandemi.

