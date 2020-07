WHO melder om knap 260.000 nye coronasmittede på et døgn

Verdenssundhedsorganisationen WHO melder lørdag om 259.848 nye tilfælde i det seneste døgn.

Det er anden dag i træk, at WHO kan notere en ny, kedelig rekord i antallet af nye smittetilfælde. Den tidligere rekord blev sat fredag med 237.743 nye tilfælde.

De største stigninger i antallet af bekræftede smittede er registreret i USA, Brasilien, Indien og Sydafrika.

Antallet af dødsfald blandt coronasmittede er 7360, det højeste tal siden 10. maj. Det viser WHO's daglige opgørelse lørdag.

I juli har der i gennemsnit været 4800 daglige coronarelaterede dødsfald på verdensplan. I juni lød det daglige gennemsnit på omkring 4600.

USA tegner sig for lidt over en fjerdedel af de bekræftede smittetilfælde i verden.

Natten til lørdag dansk tid kunne USA for tredje dag i træk melde om et rekordhøjt antal smittede i løbet af 24 timer. I alt var 77.638 personer i USA blevet testet positive med coronavirus, viste tal fra Johns Hopkins University.

I WHO's daglige opgørelse, der er offentliggjort lørdag aften, lyder tallet på 71.484 smittede i det seneste døgn.

Der kan være forskelle i måden, tallene bliver opgjort på.

Ligeledes er der forskelle på teststrategierne i de enkelte lande.

USA's præsident, Donald Trump, har flere gange sagt, at grunden til, at der bliver registreret så mange smittede i USA, er, at mange flere amerikanere testes end tidligere.

USA har registreret over 3,7 millioner bekræftede smittetilfælde, siden coronapandemien begyndte at brede sig i verden.

Torsdag nåede Brasilien, der er det land i verden med næstflest smittede, op over to millioner.

Og fredag blev Indien med sine knap 1,4 milliarder indbyggere det kun tredje land i verden, der kunne melde om over én million bekræftede smittetilfælde.

Epidemiologer mener, at Indien stadig er nogle måneder fra at nå toppen af smittekurven.