WHO med historisk melding: Afrika er nu fri for polio

Verdenssundhedsorganisationen WHO erklærer, at den smitsomme sygdom polio nu er udryddet i Afrika.

- I dag er en historisk dag for Afrika, siger professor Rose Gena Fomban Leke.

Hun står i spidsen for den uafhængige gruppe Africa Regional Certification Commission, der tirsdag kan bekræfte, at alle 47 lande i Afrika har været fri for polio i fire år.

Det seneste tilfælde af polio på det afrikanske kontinent blev fundet for fire år siden i det nordøstlige Nigeria.

- Kommende generationer af afrikanere kan leve i frihed for polio, sagde Matshidiso Moeti, der er verdenssundhedsorganisationen WHO's regionale chef for Afrika på et pressemøde mandag ifølge The New York Times.

Udryddelsen af polio i Afrika markerer en milepæl for et mangeårigt arbejde for at udrydde den smitsomme sygdom på verdensplan.

Sygdommen findes nu kun i Afghanistan og nabolandet Pakistan ifølge WHO.

Der findes ikke nogen kur mod polio. Sygdommen kan forårsage lammelse, men fører kun sjældent til dødsfald.

Den nye erklæring betyder dog ikke, at Afrika er helt fri for polio, skriver nyhedsbureauet Reuters.

For en muteret form af sygdommen kan stadig findes. Den er blevet fundet flere forskellige steder på det afrikanske kontinent.

Der er tale om en sjælden form for virus, som muteres fra den meget brugte orale poliovaccine.

Den sjældne form for polio rammer områder med mennesker, som stadig ikke er immune.

WHO har fundet flere tilfælde af denne sjældne polio i blandt andet Burkina Faso, Angola, Cameroun og Den Centralafrikanske Republik.

- Vi må forblive vagtsomme og fortsætte vaccinationerne for at undgå genopblussen af polio, og vi må adressere den fortsatte trussel fra den vaccinemuterede polio, siger Matshidiso Moeti ifølge Reuters.