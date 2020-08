WHO kritiserer lande for at hamstre mulige coronavacciner

For mange lande sætter egne interesser over andre landes, når de forsøger at sikre leveringer af mulige coronavacciner.

Verdenssundhedsorganisationens (WHO) generaldirektør, Tedros Adhanom Ghebreyesus, sender tirsdag en opsang til lande, som tænker for meget på sig selv under coronapandemien.

Og det gør pandemien værre, lyder det fra Tedros Adhanom Ghebreyesus tirsdag under en online briefing.

- At handle strategisk og globalt er faktisk i alle landes nationale interesse. Ingen er sikre, før alle er sikre, siger WHO-chefen.

Han opfordrer alle lande til at stoppe "vaccinenationalisme".

WHO-chefen har sendt et brev til alle medlemmer af WHO, hvor han opfordrer dem til at deltage i en multilateral vaccineindsats.

Blandt andet Tyskland, Frankrig, Italien, Holland, Storbritannien og USA har allerede indgået aftaler om at købe doser af vacciner, som er under udvikling, såfremt de bliver godkendt til brug mod coronavirus.

Og EU-Kommissionen har indgået en aftale med den britiske medicinalvirksomhed AstraZeneca om at købe 300 millioner doser af en vaccine mod covid-19, hvis vaccinen bliver udviklet.

EU-Kommissionen vil købe doserne på vegne af de 27 medlemslande, hvis selskabets vaccine viser sig sikker og effektiv.

Aftalen indebærer også, at EU vil have ret til at købe 100 millioner doser yderligere.

WHO udtrykker tirsdag ved briefingen bekymring over, at spredningen af coronavirus nu især er drevet af unge personer. Mange af dem er ikke klar over, at de er smittede. Og det udgør en fare for udsatte grupper, lyder det.

Andelen af unge smittet med coronavirus er steget globalt ifølge WHO.

- Epidemien ændrer sig. Folk i 20'erne, 30'erne og 40'erne driver i højere grad smitten. Mange er ikke klar over, at de er smittede.

- Det øger risikoen for, at mere sårbare bliver ramt, siger Takeshi Kasai, som er regional direktør i WHO.