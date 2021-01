WHO-hold under overvågning besøger hospital i Wuhan

For anden dag i træk har udsendte virologer, læger og sundhedseksperter fra Verdenssundhedsorganisationen, WHO, lørdag haft mulighed for at undersøge omstændigheder omkring udbruddet af coronapandemien i den kinesiske storby Wuhan.

Gruppen i Wuhan holdes dog på afstand af journalister, og besøget har været præget af hindringer og forsinkelser.

De udsendte talte lørdag med eksperter på et af hospitalerne i Wuhan, hvor nogle af de første patienter med covid-19 blev behandlet.

- Vi er på plads på andendagen i Wuhan, hvor vi holder møder med chefer og personale på det berømte Wuhan Jinyintan-sygehus, som behandlede et stort antal alvorlige covid-tilfælde tidligt under i udbruddet. Det er en vigtig mulighed for at tale direkte med hospitalspersonalet, hedder det i et tweet fra Peter Daszak fra WHO-gruppen.

WHO-gruppen får kun begrænsede muligheder for at foretage besøg på hospitaler. Besøgene er organiseret og kontrolleret af de kinesiske værter, som også har forbudt kontakt med almindelige indbyggere på grund af smittefare.

Den udsendte WHO-gruppe skal også have besøgt en udstilling, der viser, hvordan Kina håndterede virus i begyndelsen i Wuhan. Byen med 11 millioner indbyggere var lukket helt ned i 76 dage. Gruppen skal også besøge et dyremarked, som menes at være det første sted, hvor virusset blev spredt.

WHO-gruppens besøg er stærkt politisk ladet. USA har beskyldt Kina for at dække over omfanget af smitteudbredelse og manglende indgreb i de første dage af 2020.

- Reelt var virusset spredt i hele storbyen Wuhan og i hele Kina, da myndighederne i januar sidste år hævdede at have situationen under kontrol, skriver det britiske medie BBC i en rapport om de dage i Kina, som blev afgørende for pandemien.

Wang Linfa, som er flagermusvirolog ved Duke-Nus Medicinske Fakultet i Singapore, siger til BBC, at "20. januar er skillelinjen. Inden denne dato kunne kineserne have gjort alting meget bedre. Men efter denne dag burde verden have været i et meget højt alarmberedskab og gjort alting meget bedre".

USA har opfordret til en "transparent" undersøgelse ledet af WHO. Det er anden gang under pandemien, at WHO sender et hold af eksperter til Kina.