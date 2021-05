WHO godkender coronavaccine fra kinesiske Sinopharm

Det betyder, at FN kan begynde at opkøbe og fordele vaccinen rundt i verden.

- Dette udvider listen af covid-19-vacciner, som Covax kan købe, siger han.

Covax er et samarbejde mellem FN og regeringer om at sikre vacciner til fattigere lande.

Det er den første kinesiske vaccine mod covid-19, som har fået WHO's godkendelse.

Men det betyder ikke, at vaccinen med et slag bliver en del af for eksempel det europæiske eller amerikanske vaccinationsprogram. Det afgøres af deres lægemiddelstyrelser. I EU af EMA og i sidste ende af de 27 medlemslandes egne myndigheder.

WHO har tidligere givet nødgodkendelse til vacciner fra Pfizer/BioNTech, Moderna, Johnson & Johnson og AstraZeneca.

Den kinesiske vaccine skal gives i to omgange. Ifølge et ekspertudvalg i WHO kan vaccinen gives til alle fra 18 år og opefter.

Den er allerede i brug flere steder rundt om i verden. Det gælder blandt andet flere lande i Afrika, Pakistan, Ungarn og Serbien.

WHO ventes i løbet af ikke mange dage at nødgodkende en anden kinesisk vaccine, Sinovac, som allerede er i brug i 22 lande.

Flere hundrede millioner kinesere er allerede vaccineret med de to vacciner.

WHO ventes også snart at tage stilling til den russiske vaccine Sputnik V, der ligeledes er i brug i en række lande.

Ifølge WHO har Sinopharms vaccine den fordel, at den er let at lagre, og det gør den egnet til lande med knappe ressourcer.

Bag vaccinen står et datterselskab til Sinopharm: China National Biotec Group.

Det oplyser, at vaccinen har en effektivitet på 79 procent.