WHO-eksperter forlader karantænehotel i Wuhan før granskning

Eksperterne har været i karantæne på et hotel i den kinesiske storby de seneste to uger.

Ifølge journalister fra AFP blev eksperterne, der alle bar mundbind, i bus transporteret væk fra karantænehotellet torsdag morgen dansk tid.

Gruppen, der blandt andre omfatter den danske ekspert i virusepidemier Thea Kølsen Fischer, blev placeret i karantæne, da de ankom til Kina den 14. januar.

De er rejst til Wuhan, da det var her, at coronavirusset for første gang blev registreret sent i 2019.

Eksperter vurderer, at virusset stammer fra flagermus, og at det siden har spredt sig fra et marked, hvor der blev solgt eksotiske madvarer.

Eksperter er stadig ikke sikre på, præcis hvor virusset kom fra, og hvordan det første gang blev overført fra dyr til mennesker.

USA har anklaget Kina for at skjule det reelle omfang af det første udbrud af virusset og for at give kinesiske forskere dårlige vilkår til at komme til bunds i sagen. Derfor har USA opfordret til en "transparent" undersøgelse ledet af WHO.

Det er anden gang under pandemien, at WHO sender et hold af eksperter til Kina. Et hold undersøgte sidste år myndighedernes reaktion på virusset snarere end dets oprindelse.

I juli sendte WHO desuden et hold til Kina for at indlede forarbejdet til undersøgelsen.