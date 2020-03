WHO-chef: Wuhans udvikling giver resten af verden håb

Sådan lyder det fredag fra den etiopiske generaldirektør i Verdenssundhedsorganisationen (WHO), Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Den kinesiske millionby Wuhan, der engang var epicentret for coronavirusudbruddet, symboliserer i dag et glimt af håb.

Hans udmelding kommer, efter at Kinas Nationale Sundhedskommission torsdag for første gang siden udbruddets begyndelse meddelte, at der det seneste døgn ikke var registreret en eneste ny smittet i landet.

- Wuhan giver håb til resten af verden, om at selv den mest alvorlige situation kan overvindes, siger WHO-chefen ved et online pressemøde.

- Vi skal selvfølgelig være forsigtige, for udviklingen kan godt risikere pludselig at gå den anden vej igen. Men oplevelsen af at lande og byer bekæmper virusset giver håb og mod til resten af verden, lyder det.

Wuhan ligger i det centrale Kina i Hubei-provinsen.

Det var herfra, at coronavirusset i slutningen af december sidste år begyndte at sprede sig hastigt. Der er nu bekræftet tilfælde over det meste af kloden.

WHO-chefen siger fredag, at en bekymring nu er, om virusset for alvor bryder løs i lande med et sårbart sundhedssystem.

- Den bekymring er nu blevet meget reel og presserende, siger han.

Selv i de lande er det dog muligt at gøre en forskel, understreger WHO-chefen:

- I modsætning til tidligere pandemier i historien, så har vi mulighed for at ændre, hvilken vej det her kommer til at gå.

Tedros Adhanom Ghebreyesus kommer på pressemødet desuden med en klar besked til den unge befolkning over hele verden.

- I er ikke uovervindelige. Det her virus kan sende jer på hospitalet i flere uger - eller endda dræbe jer, lyder advarslen.

På verdensplan har coronavirusudbruddet på knap tre måneder kostet over 11.000 mennesker livet. Det viser en opgørelse fredag fra det amerikanske Johns Hopkins University, der følger udbruddet tæt.